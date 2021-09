1.- Repetir la dosis

Rogelio Ramírez de la O

Al igual que antes, en este sexenio, el gobierno federal nos recetará otro presupuesto que antepone megaproyectos y relega a un segundo plano una distribución más equitativa y democrática del gasto público, que mucho ayudaría en la recuperación económica nacional. Proyecta ante el Congreso de la Unión un presupuesto de egresos para 2022 por siete billones 88 mil 250 millones, un aumento de 792 mil 514 millones al que se programó para 2021, pero con un déficit presupuestario por 875 mil 570 millones 500 mil pesos, que deberá cubrirse con deuda, anótelo.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, recurre a la añeja expresión “cifra histórica” para precisar que habrá un gasto de inversión de casi un billón de pesos. Sin embargo, en los primeros análisis queda en claro que otra vez Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, se llevan la gran tajada del pastel. Vea si no, del presupuesto para el sector turismo 90 por ciento va para el ferrocarril sureño.

También se presume que el gasto federalizado aumenta a 2 billones 108 mil 869 millones de pesos, 4.7 por ciento más en términos reales. Pero una cosa es el rubro general y otra su distribuciòn entre los 32 estados del país. Guanajuato otra vez recibirá menos de lo esperado, deberá sufrir los efectos de los principios de austeridad, racionalidad y eficiencia que aplica Palacio Nacional, a secas. Los números comenzarán a fluir.

2.- Atender con profesionales

Carlos García Villaseñor

A pesar de la gran tormenta de violencia e impunidad levantada por la inseguridad en territorio guanajuatense con aplicación de “estrategias” fallidas como la estatal “Escudo” en el sexenio de Miguel Márquez, la mayoría de los alcaldes electos con sus expresiones, en los “procesos” de selección y designación de sus próximos encargados de seguridad pública, se olvidan de la necesidad de profesionalización las fuerzas policiales para suministrar el servicio que exige la ciudadanía.

Al momento, el nombre del futuro secretario en la materia resulta el secreto mejor guardado. Con las albiazules: Alejandra Gutiérrez, en León, pendiente; de Lorena Alfaro, en Irapuato, buscando. Los morenos: de Carlos García, en Silao, presentó un dato o tip, será teniente coronel retirado; de César Prieto, en Salamanca, se ha desvelado que lo apoyarán de la Federación enviándole un militar. En Celaya el electo, Javier Mendoza que batea por el PAN le pasaron la orden, estatal: repetir en el cargo a Miguel Ángel Simental.

La ciudadanía antes, durante y después de las elecciones pasadas le requirió a los gobiernos en Guanajuato: seguridad pública, ajustar sus fuerzas policiacas, incluso cambiar a los encargados, pues los resultados eran funestos mientras el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, solicitaba para ello los apoyos federales manteniendo a capa y espada en la Secretaría de Seguridad estatal a Álvar Cabeza de Vaca. La homilía radical para armar nuevos cuerpos policiacos: acabar el “guarurismo” y se tendrá más personal.

3.- Ayudar y no reprimir

Rolando Alcántar

Curioso, los improvisados y declarantes que emplean la trompa talega para solucionar los problemas complejos durante las desgracias, salen con su “pragmatismo vulgar”: cerrar albergues, pues los damnificados de Abasolo buscan otros espacios; o, el reelecto diputado local panista, Rolando Alcántar, presidente de la Comisión de Seguridad Publica del Congreso, velado estratega de boca, que pidió, a quién sabe, desalojar a los vecinos de las zonas de riesgos debido a las avenidas de aguas. Los que opinan no saben que las familias no dejan sus casas por la rapiña.

Este tipo de comentarios del legislador, cancerbero de las leyes para suministrar seguridad pública, sugiere reprimir antes que invitar a su amigo secretario en la materia a cuidar a la población guanajuatense en el trance, donde mucho tienen que ver los descuidos de gobiernos, entre ellos, al que pertenece, el estatal. Se usan las fuerzas armadas para los desastres naturales, siendo una de sus funciones evitar las rapiñas.

Las improvisaciones encontradas, antes y durante las lluvias copiosas en el estado de Guanajuato, multiplicadas durante los colapsos de bordos, dren y viviendas, con desbordes de cauces, requieren actividades de profesionales y técnicos con la finalidad de apoyar a los pobladores, tomando en consideración los lugares donde están asentados fuera de todo tipo de improvisaciones; hasta los drones y helicópteros deben ocuparse.

De la Valija. En todos los moles

No bien se supo que el exalcalde de Cuévano, Edgar Castro Cerrillo, está más que listo para asumir las tareas administrativas de apoyo de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, la dirigente del Comité Directivo estatal y diputada electa, Ruth Tiscareño, le ha encomendado otra tarea, ser su delegado especial ante los priistas de León, donde no sólo deberá apoyar las tareas de Pablo López Marún, que retoma sus funciones de titular del Comité Municipal tras su candidatura por la alcaldía leonesa, sino también a las huestes inconformes con el CDE, que entre coqueteos con Morena y añoranza de un pasado barbarista, no dejan las filas priistas.

Castro Cerrillo, tardará en llegar a la Zapatera. Antes, con salud repuesta, deberá asumir la entrega-recepción entre las diputaciones priistas de la 64 y 65 y enterar a los novatos cómo se reparten las partidas, inquietud siempre primaria. Eso sí, entre Guanajuato y León, le siguen esperando los silaoenses.

Samuel Ugalde García

Llegó con los aires primaverales de marzo de 2019 como responsable de la seguridad de los cuevanenses, augurando una etapa de mejores resultados y sobre todo con la consigna de lograr un desempeño recto, eficiente y honorable entre los elementos policiacos a su cargo. Ya estamos por llegar al otoño del 2021 y acumula recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital, ha contado con el auxilio político de la Secretaría del Ayuntamiento en el tratamiento político y mediático de los asuntos, pero es él el primer responsable en imponer la disciplina entre su personal y, sobre todo, sensibilizarlos sobre saber imponer la ley y el orden, con respeto a los derechos humanos.

Lo consignado en los expedientes 127/2020-B y 366/19-A de la Prodheg, como violaciones a la privacidad de los detenidos o presuntos abusos contra otro arrestado, por cierto, de la “realeza” de La Cañada, que habría agredido a adultos mayores, no exime de sus presuntos actos a quienes recibirán las disculpas; pero, si marca que, por su incompetencia, los primeros respondientes, pueden echar a perder procedimientos judiciales. Ugalde, como su superior, no puede sustraerse de los yerros de sus subordinados.