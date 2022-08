El padre de Juan Carlos Gómez dijo que la repatriación del cuerpo de su hijo no ha avanzado pese a pedir ayuda a los tres órdenes de gobierno

Luz Zárate

Celaya.-Los familiares de Juan Carlos Gómez Pérez, taquero quien murió en Estados Unidos al tratar de huir de la inseguridad que se vive en Celaya, todavía no reciben ayuda de los tres órdenes de gobierno para repatriar el cuerpo del migrante.

A dos meses de la muerte del migrante celayense, este lunes Juan Gómez, padre del joven, solicitó una entrevista con el alcalde Javier Mendoza. Lo anterior con la intención de que lo ayude a que el cuerpo de su hijo sea repatriado. Sin embargo, se fue con las manos vacías y solo le prometieron agendar una cita.

Repatriación de Juan Carlos Gómez Foto: Martín Rodríguez

“A dos meses del fallecimiento de mi hijo no hay nada que tengamos en claro. Ni de Relaciones Exteriores a través de la extensión de la presidencia, tampoco de los consulados, ni de la Secretaría del Migrante, no hay noticias. Nos enteramos que en la presidencia están gestionando la repatriación de otros cuerpos y venimos a ver si el señor presidente también nos quisiera integrar en ese paquete. Ojalá nos incluyeran ahí; pero dice la señorita que nos atendió que (el alcalde) no está”, platicó.

Las promesas del alcalde

El pasado 19 de julio, el alcalde, Javier Mendoza había asegurado que ayudarían a los familiares de Juan Carlos con lo necesario para repatriar su cuerpo.

En un primer momento, el presidente municipal dijo que desconocía el caso debido a que no estuvo el día en que la familia del migrante acudió a la Presidencia Municipal a solicitar apoyo de las autoridades. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, lo auxilió en la información y señaló que se atendió a la familia.

Repatriación de Juan Carlos Gómez Foto: Archivo

Después Mendoza Márquez lamentó la situación y dijo que ayudarían a la familia Gómez. No obstante, casi 4 semanas después no hay avances en el caso, Juan Carlos sigue en Estados Unidos y su familia sin poder darle el último adiós.

Su hijos sigue como ‘identificado’

Don Juan platicó que la unidad forense en Laredo,Texas, no ha liberado el cuerpo porque no está identificado. También dijo que el Consulado les solicitó un documento donde esté la huella dactilar de Juan Carlos y aunque mandaron la copia de su cartilla militar el trámite de repatriación no avanza.

Además autorizaron que un sobrino con nacionalidad estadounidense identifique el cuerpo de Juan Carlos. Pero las autoridades de la unidad forense siguen sin autorizar la entrega del cuerpo.

Asimismo respecto a las autoridades mexicanas, el señor Juan relató que envió la información de su caso al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Aunque tampoco no ha tenido respuesta.

La delincuencia obligó a Juan Carlos a huir

Juan Carlos Gómez llevaba 5 años con su puesto de tacos en el Barrio de San Antonio, pero por la inseguridad huyó a los Estados Unidos. Poco sirvió, pues murió por deshidratación cerca de Eagle Pass, Texas.

Repatriación de Juan Carlos Gómez Foto: Martín Rodríguez

El padre de Juan Carlos platicó que fue operado de dos hernias y se le complicó el proceso y estuvo hospitalizado. Pero ahora que ya está un poco mejor sigue en la lucha y pide nuevamente la intervención de Javier Mendoza para poder despedir a su hijo y darle sepultura. Con dolor, dice que eso es lo único que pide.

Juan Carlos salió de Celaya el domingo 5 de junio rumbo a Querétaro, de ahí a Piedras Negras, Coahuila y de ese punto se fue rumbo a Estados Unidos. Sus familiares creen que caminó por zona serrana y falleció probablemente el 7 u 8 de junio, ya que dejaron de tener comunicación con él.

MJSP