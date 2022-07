A 21 días de la tragedia en San Antonio, la repatriación del celayense fallecido se ha complicado, pues no hay avances en la morgue

Daniel Moreno

Celaya.-Desesperados por no lograr la repatriación del cuerpo de su hijo, Carlos Gómez, celayense fallecido en Texas, sus padres acudieron a la Presidencia Municipal en busca de apoyo para agilizar el trámite.

Carlos buscaba una mejor vida; pero en busca del “sueño americano” perdió la vida junto a decenas de personas al interior de un tráiler abandonado el pasado 27 de junio, en San Antonio, Texas.

Juan Gómez padre de Carlos señaló que ya han tenido contacto con instancias como Relaciones Exteriores, la Secretaría del Migrante y hasta con un diputado; de quien dijo no recordar su nombre. Sin embargo, nada ha sucedido pues el cuerpo de su hijo sigue en la morgue de un condado de Texas.

Lee también: Gobierno de Celaya apoyarán a las familias de migrantes fallecidos en tráiler de Texas

Repatriación de celayense fallecido Foto: especial

Cuerpos siguen en la morgue; hay rezago hasta de meses

Según el señor Juan Gómez lo poco que les han dado a conocer es que en esa morgue hay más cuerpos almacenados y no los han regresado a sus familiares. Lo anterior se debe a que la médico forense encargada de esta morgue está por jubilarse. Pero tiene días que no se presenta en las instalaciones. Además, según hay un encargado, aunque no hay avances.

“Tenemos conocimiento que hay otros cuerpos de celayenses y uno de San Juan de la Vega que están retenidos en ese condado desde hace más de tres meses, y solo se necesita la firma del forense y no los ha liberado”, comentó Juan Gómez.

Huía de la delincuencia

El padre de Carlos confirmó que su hijo de oficio taquero, se fue huyendo de la delincuencia. El 4 de junio, luego de pagar cuota lo amenazaron. Al día siguiente escapó a Estados Unidos, para el lunes 6 de junio les hablo desde Piedras Negras, esa fue la última vez que supieron de él.

Repatriación de celayense fallecido Foto: especial

Y como no llegó a su destino lo empezaron a buscar, finalmente lo ubicaron por identificaciones y características físicas.

“Nos dijo que llegaron gentes a amenazarlo, le dejaron un celular para que se estuviera comunicando durante el sábado. Quién sabe qué le dirían estaba muy desorientado y nos dijo es el fin de la historia”, relató el padre.

Este lunes Juan Gómez fue recibido en la secretaría particular de Celaya; sin embargo las autoridades mexicanas le comentaron que se negocia que se regrese el cuerpo. Le han ofrecido apoyo con la repatriación y gastos funerarios. No obstante, el trámite inicial depende de las autoridades norteamericana s.

MJSP