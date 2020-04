Reparte la UEFA 70 millones de euros entre sus equipos

Notimex

México.- El equipo femenil de FC Juárez informó este jueves que Atzimba Casas tuvo complicaciones de salud y presentó síntomas de COVID-19, aunque la enfermedad se descartó una vez que la delantera ingresó al hospital.

La jugadora, de 25 años de edad, que continúa con su recuperación, está fuera de peligro y relató lo que vivió durante los últimos días para concientizar a los mexicanos sobre la pandemia.

“Empecé a tener problemas respiratorios, siendo que soy una persona con problemas de alergias, no presté mucha atención y no le comenté a nadie. Para el segundo día casi no podía respirar, acompañado por dolor de cabeza y pensé lo peor: COVID-19”, comentó.

Esa misma noche, Casas recibió atención médica en casa y al día siguiente fue trasladada al hospital, donde se le realizaron las pruebas correspondientes que arrojaron resultados negativos a coronavirus.

“Ya estoy fuera de peligro, pero comparto esto porque las enfermedades y síntomas son tan parecidos que se pueden confundir. Aparte, me gustaría que tomaran consciencia de que esta enfermedad puede afectar a todos y mi experiencia pudo haber sido más aterradora”, agregó la atacante de las Bravas.

Alejandra Domínguez, doctora del club fronterizo, sustentó lo dicho por la jugadora al explicar que se tomó la decisión de ir a un hospital al no haber mejoría después de la primera evaluación.

Casas agradeció el apoyo de la doctora, de sus familiares, amigos y su pareja, quienes estuvieron al pendiente de su evolución en los momentos más complicados; además, reconoció la labor de todo el personal médico que la auxilió.

“Hubo cuidados rápidos y necesarios para mí, así como para otros pacientes. Es por eso que les imploro se tomen la cuarentena en serio. Por favor, no salgan si no es necesario. Acaten las reglas establecidas para conservar la salud”, sentenció la delantera.