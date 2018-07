Reparte culpas Gerardo Sánchez sobre su tercer lugar

Dijo en conferencia de prensa esta tarde, acompañado por Celeste Gómez Fragoso y por Andrés Fernández, que se tuvo que pelear contra Morena y contra PAN, como fue la tendencia nacional

Guanajuato.- El priista Gerardo Sánchez García, quien quedó en tercer lugar de la elección de gobernador este domingo con menos del 20% de los votos, atribuyó su derrota a que hubo dos tendencias, una nacional y otra estatal, que jugaron en contra de su postulación. La primera de Morena y la segunda del PAN; además, el dispendio de recursos por parte del gobierno del estado favoreció al PAN.

Consideró que su tercer lugar, cuando en las dos últimas elecciones de gobernador, el PRI había quedado en segundo lugar, no es desastroso. “No es desastroso, en función de que estuvimos luchando contra dos fuerzas políticas. En Guanajuato se hizo un trabajo responsable porque tuvimos que jugar a dos fuegos”, minimizó el triunfo del panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo diciendo que solamente gobernará con el 25% del apoyo de la población del estado.

Lo anterior lo dijo en conferencia de prensa esta tarde acompañado por Celeste Gómez Fragoso, presidenta estatal del PRI, y por Andrés Fernández, delegado del CEN de ese partido.

Interrogado sobre la derrota del PRI Guanajuato Capital por parte de Ruth Lugo Martínez quien quedó en tercer lugar, Gerardo Sánchez atribuyó la derrota del mal gobierno realizado por el presidente municipal, Edgar Castro Cerrillo.

“Significa la respuesta a un gobierno que no responde a la ciudadanía y no se involucra. Había molestia por la falta de resultados.” También lo justificó diciendo que influyó la tendencia nacional, pero esto no tiene sentido porque a nivel nacional ganó Morena y en la capital ganó el PAN.

Cuestionado sobre la derrota de su partido en Salvatierra, su municipio natal, dijo que perdió porque hubo un despilfarro de recursos por parte del gobierno del Estado.

