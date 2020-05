Reo escapa de la cárcel, se hace pasar por compañero que iba a ser liberado

Redacción

Estados Unidos. – En el condado de Cook un reo pudo salir de prisión cuando se cubrió la cara con un cubrebocas y se hizo pasar por otro recluso.

Por ello el FBI ofreció este jueves una recompensa de 2,000 dólares por información que pueda ser útil para su captura, se dice que está armado y es peligroso.

Esto ocurrió el sábado pasado, el hombre se llama Jahquez Scott, de 21 años, y ofreció mil dólares a otro que estaba por ser liberado, asumió su identidad y abandonó el sitio como si nada.

Ambos intercambiaron sudadera e información personal, después Scott firmó documentos de liberación. Ahora el otro reo, Henderson, está detenido y sujeto a una fianza de 25.000 dólares por ayudarlo a escapar.

#HappeningNow: #FBI & @CCSOPIO are looking for Jahquez Scott. Scott was allegedly released from Cook Cty Jail using another detainee’s info.

Report tips to the FBI (312-421-6700 or https://t.co/iJn2CD2n7u) or @CCSOPIO (773)674-8477. There is a $2000 reward.#WantedWednesday pic.twitter.com/GAEGEkRjC3

— FBI Chicago (@FBIChicago) May 7, 2020