Renunciaría a Sismacc director para diputación plurinominal

Aunque aún no se confirma su candidatura, se dice que está dentro de las listas

Roberto Lira

Celaya.- El director del Sistema Municipal de Arte y Cultura de Celaya (Sismacc), Antonio Chaurand Sorzano, deberá renunciar a su cargo al participar como candidato a una diputación federal plurinominal, así lo prometió, señaló el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo.

El presidente municipal señaló que Chaurand Sorzano le ha confirmado en varias ocasiones que no está participando dentro del proceso electoral; sin embargo, en los últimos días trascendió que se encuentra en la lista de candidatos a una diputación federal por la vía plurinominal.

“Yo he hablado con él y en reiteradas ocasiones me ha manifestado que no participa en el proceso, yo no lo he visto en las listas, en qué número está, no sé, déjame revisarlo”, comentó el primer edil.

Asimismo resaltó que el director del Sismacc prometió que de ser candidato a algún puesto público dejaría el cargo. “Desde luego que le recordaré la promesa que hizo que en caso de ir por algún cargo público presentaría su renuncia, yo creo que por ética lo debería hacer”, comentó Lemus Muñoz Ledo.