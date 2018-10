Renuncian regidores de Morena a 100 mp anuales de la caja de ahorro

El síndico Christian Cruz, dijo que no está dispuesto a sumarse ya que no estaba seguro si la medida es austeridad o populismo; “Personalmente yo no lo entro. Lo que sí es que me comprometo a dar resultados”, respondió

Gamaliel Reyes

León.- Los dos regidores que representan a Morena, en el Ayuntamiento leonés, han renunciado a los 100 mil pesos anuales que recibiría entre los dos por concepto de caja de ahorro e invitaron al resto de los ediles a sumarse a esta iniciativa.

Hace unos días, se supo que los ediles del mismo partido, pero en Celaya, declinaron a esta prestación. Posteriormente, sus homólogos en León, adelantaron que estarían adoptando la misma postura como medida de austeridad.

Quién tomó la palabra en el Ayuntamiento fue Gabriel a Echeverría. Fue en el apartado de asuntos generales, que la regidora solicitó al Héctor López Santillana, presidente municipal, girar la instrucción para que, a partir de este momento, deje de tener efecto esta prestación sobre su nómina y la de Gabriel Durán, su compañero de partido.

No es dinero gratis

Cuestionado respecto de la posibilidad de atender el llamado de los morenistas, para que los ediles de otras fracciones digan no al fondo de ahorro, el síndico Christian Cruz, dijo que no está dispuesto a sumarse, pues “no estoy seguro si es austeridad o populismo”.

“El fondo de ahorro, no es dinero gratis del Municipio. Es una prestación que se tiene, donde tú pones un peso y el Municipio pone otro peso, hasta el 8.33% (…) Personalmente yo no lo entro. Lo que sí es que me comprometo a dar resultados”, respondió.

MEJZ*