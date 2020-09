¡Renuncian por limpieza! Subdirectores de CONAGUA se retiran por advertencia de AMLO

Redacción

México.- La Organización Mundial de la Salud premió a la Secretaría de Salud de México por el nuevo etiquetado para alimentos y bebidas procesadas.

El etiquetado, quedó enmarcado en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 obligatoria a partir de octubre, usa sellos de advertencia para el exceso de calorías, azúcares, sodio y grasas.

El objetivo es informar a la población que los alimentos y bebidas con sellos no son saludables y pueden ocasionarle problemas como obesidad.

La política fue reconocida por el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, el premio fue entregado por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, este jueves en un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y OMS en México, reconoció el nuevo etiquetado.

Presente en la conferencia de prensa diaria sobre el Covid-19 en Palacio Nacional, el funcionario internacional recordó que la política está basada en una similar aplicada en Chile.

“México cuenta o va a contar a partir de octubre, en el momento de su implementación, con uno de los etiquetados frontales de advertencia más modernos que existen en el mundo”, dijo.

Pleased to present awards at the Interagency Task Force to #BeatNCDs side event at #UNGA to those that have helped us save lives – thank you for joining @WHO in the fight to reduce deaths from cancer, diabetes, heart & lung diseases, & mental health conditions. https://t.co/s4Sq1B6vYp pic.twitter.com/YzJUckp8Hj

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 24, 2020