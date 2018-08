Renuncian del Implan en protesta

El síndico Ramón Izaguirre Ojeda y Jaime Emilio Arellano Roig entregaron sus cargos por las irregularidades que se han dado en torno a la remoción de María Esther Arteaga Rodríguez, extitular de la junta

María Espino

Guanajuato.- El síndico Ramón Izaguirre Ojeda, vocal de junta, y el regidor sin partido, Jaime Emilio Arellano Roig, presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación, renunciaron a sus cargos en Implan hoy por la mañana en secretaría del ayuntamiento. Citaron como sus razones a las irregularidades que se han dado en torno a la remoción de María Esther Arteaga Rodríguez, extitular de la junta, pues dijeron que ella no fue nombrada por el ayuntamiento por lo cual se está violando lo que establece la ley en cuanto a la separación de servidores públicos. Tratándose de una paramunicipal en la que Arteaga fue designada para dicha junta directiva, el alcalde, Edgar Castro Cerrillo, no tenía las facultades para haberla destituido.

Ramón Izaguirre puntualizó que si Edgar Castro no respeta lo que establece la ley en este tipo de situaciones y le da la importancia que tiene la junta directiva del instituto, entonces no hay razón de que permanezcan.

También, en su renuncia, mencionan la irregularidad cometida por Edgar Castro al haber realizado una sesión de ayuntamiento privada para remover a Arteaga. Explican que, de acuerdo al artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal, es ilegal, además de que si un funcionario público no cumple con su trabajo, e incurre en asuntos graves que alteren el orden y la tranquilidad pública del municipio, debe hacerse público las irregularidades cometidas ya que son temas de carácter público que interesan a la sociedad. Por lo anterior, subrayaron que la remoción no debió haber sido en una sesión privada ni mantener en secreto los motivos de la misma.

También hacen referencia a Francisco Robledo, quien fue contratado como asesor externo en el Implan y a quien se le señaló por ser el responsable de una obra en Euquerio Guerrero que carecía de algunos permisos de construcción, pero que de eso no se debe hacer responsable a María Esther Arteaga, ya que no se puede estar vigilando lo que haga un agente externo ya que no es un empleado de nómina.

“Si ahora se pretende que se vigile también a las personas que se contratan por honorarios en cuanto a sus actividades no contratadas por la administración, entonces tendremos que asumir que mayor razón habría para que responsabilicemos y sancionemos al alcalde por cada irregularidad cometida por el personal administrativo”

También hacen mención al restaurante Escarola, que es propiedad de María Esther Arteaga, en donde se realizaba una ampliación a la construcción que fue clausurada por presuntamente no tener los permisos de edificación en regla; sin embargo, hasta el momento las autoridades competentes han manifestado que no hay problema, incluso el contralor municipal ha descartado la existencia de tráfico de influencia. No obstante, hasta la fecha, no se ha aclarado el asunto que sigue afectando a María Esther Arteaga. Esto es sólo por mencionar algunas de las razones que ambos funcionarios dan para retirarse de dicha junta directiva.

AL