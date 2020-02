Renuncian 50 miembros del PRD en Acámbaro

Moisés García

Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que resultó negativo el primer caso sospechoso de coronavirus (Covid-19). Lo anterior fue confirmado por el InDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos) en su reporte diario.

El secretario de salud estatal, Daniel Alberto Díaz Martínez, confirmó que el caso sospechoso quedó descartado, mismo que se trataba de una mujer del municipio de León, y que recién regresó de China, país en donde se originó la epidemia.

EK caso se trata de una mujer de 60 años que fue a un crucero y tuvieron una parada de China, y ante los primeros síntomas, la SSG implementó un protocolo de atención, pues la mujer está en aislamiento en su casa y se tiene bajo observación a ella y su familia, así como se busca a las personas con las que pudo tener contacto.

El caso fue detectado a través del servicio médico privado, y notificado de manera inmediata activando los protocolos para su estudio, por lo que estuvo bajo observación domiciliaria.

Ayer por la mañana, antes de que se diera el resultado negativo del caso leonés, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo aseguró que Guanajuato está preparado para atender el coronavirus y pidió no adelantar vísperas, pues no hay hasta el momento ningún caso confirmado en la entidad.

“En el sistema de salud de Guanajuato, con su sistema epidemiológico, tenemos las capacidades suficientes para atender el tema, aun así se está informando, reportando a la federación puntualmente y yo lo que pediría es no adelantar vísperas hasta no tener una confirmación hasta no tener una confirmación, por lo pronto se sigue en observación la paciente y se está atendiendo”, dijo.

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó que resultó negativo el caso sospechoso de coronavirus COVID-2019, de un empresario que estuvo en China, y presentaba síntomas relacionados con la enfermedad.

El empresario también estaba bajo observación y en aislamiento respiratorio al igual que seis familiares, siendo ellos sus padres, su esposa, y una hermana junto con sus dos hijos.

La Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, informó que hay un nuevo caso sospechoso de coronavirus COVID-19 en Oaxaca, el cual sería el único posible en la República mexicana.

