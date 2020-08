Renuncia titular de la Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial en Silao

Karla Silva

Silao. – Elementos policiacos, de vialidad y empleados de la Presidencia Municipal de Silao, no cuentan con seguridad social, sin embargo, los de mayor antigüedad se niegan a ser afiliados al IMSS ante el riesgo de perder su antigüedad, además, por las políticas de la institución.

Debido a que no se otorga esta prestación a los trabajadores, el Municipio brinda servicios médicos a través de personal adscrito a la nómina pública o en clínicas particulares.

Luis Gregorio Maqueo Anguiano, director de Recursos Humanos, compartió que hasta el momento los trabajadores no han presentado demanda alguna: “A todos los policías, tránsitos se les del servicio médico particular, el cual corresponde (autorizar) al Ayuntamiento. No tenemos ningún problema, en caso de cualquier enfermedad o cualquier accidente, automáticamente tenemos el servicio médico”.

Durante la administración 2012-2015 encabezada por Enrique Benjamín Solís Arzola, se entabló comunicación con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la incorporación de la plantilla, pero hubo negativa principalmente del personal sindicalizado. “El problema más que todo es del seguro social. Si queremos ingresar a todo el personal del Municipio al Seguro, quedaría fuera el 30% por las políticas del Seguro Social. No nos conviene, ni a ellos”

Se dijo consciente de que podrían existir demandas, sin embargo, lo consideró poco probable a razón de que brinda atención y medicamentos en su totalidad.

G.R