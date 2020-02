Renuncia subsecretario de Seguridad de León

Jessica de la Cruz/ Fernando Velázquez

León.- José Luis Manrique Hernández renunció al puesto de subsecretario en la Secretaría de Seguridad Pública de León, por mejores puestos de trabajo, en el Gobierno del Estado.

Manrique Hernández asumió su puesto en el pasado mes de octubre del 2018, debido a que la secretaría requería de un campo más administrador y no operativo.

Respalda PAN la renuncia

El dirigente del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, respaldó la renuncia de José Luis Guerrero Manrique a la Subsecretaría de Atención a la Comunidad de la Secretaría de Seguridad Pública, pues subrayó que no contraviene los estatutos del Partido.

En rueda de prensa, calificó como bueno el trabajo que realizó Manrique en la subsecretaría durante un año y cuatro meses, y subrayó que se trata de una decisión personal, por lo que él como dirigente panista no puede ni debe cuestionarla.

“En este caso cada persona toma sus decisiones, mientras no vaya en contra de los reglamentos y estatutos del Partido Acción Nacional yo no le veo ningún problema. Aún no son tiempos electorales internos, apenas empezarán en septiembre, si es una decisión que él esté tomando por cuestiones personales, nosotros seremos muy respetuosos”, dijo.

