Roberto Lira

Celaya.- El precandidato a la alcaldía de Celaya por el Partido Revolucionario Institucional, Javier Contreras Ramírez, anunció su renuncia a la candidatura luego de que no se le aprobara la planilla con la que competiría en el próximo proceso electoral.

Acompañado por el presidente del Comité Directivo Municipal, en rueda de prensa el priista señaló que hace un par de días presentó la planilla que lo acompañaría en la contienda, sin embargo, no fue aprobada por el Comité Directivo Estatal por lo que decidió dejar sus aspiraciones a la presidencia municipal.

“Me duele muchísimo porque soy un priista convencido, porque soy un priista de trabajo, soy un priista que quiero llevar un proyecto diferente, joven, con una planilla de ímpetu, con una planilla de sociedad, con una planilla de integración, con una planilla diferente con muchísimas ganar de trabajar, con una actitud de vamos con todo, que vamos a luchar, que vamos a trabajar y en este momento no me aprueba mi planilla el Comité Directivo Estatal, no pasa el filtro de mi propuesta y en este momento las cosas están en el que no me aprueban mi planilla y no voy a contender”, comentó Contreras Ramírez.

De la misma manera, el ahora ex precandidato señaló que respeta los compromisos que tenga el Comité Directivo Estatal, sin embargo, al ser él quien encabece el proyecto no aceptará imposiciones.

“El comité seguramente tiene compromiso, muy respetables, yo no tengo nada en contra de nadie, mis respetos para el Comité Directivo Estatal y para la gente que ellos proponen… y si en este momento no me aprueban mi planilla, que así ha pasado desde hace dos días que la presenté, y no hay vuelta atrás, me da mucho pesar, pero también soy hombre congruente que tengo muy claro que la política es de valores y es ética y en mi congruencia y valor no admito ninguna imposición de nadie”, manifestó el también ex diputado local.

De la misma manera, Javier Contreras aseguró que su intención nunca fue participar dentro de la planilla para garantizar un lugar en el Ayuntamiento, lo que se permite tras la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los candidatos a presidentes municipales que no ganen la elección puedan integrarse como regidores a los ayuntamientos.

“No voy en la planilla, eso es muy claro, yo no juego a perder, juego a ganar, yo figuro en la planilla ni figuraré en la planilla, pero el Comité Directivo Estatal, que es quien registra, no aceptan mi propuesta que yo estoy presentando entonces yo no tengo nada que hacer, tengo muy medido quienes van, como van, por qué va, el que van a hacer, el cómo penetro en la sociedad”, aseguró el priista.

Luego de anunciar su renuncia a la candidatura por la residencia municipal, Javier Contreras señaló que seguirá siendo priista y acompañará a los candidatos que participarán en el proceso electoral de este año.

MD