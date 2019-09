¿Renuncia o despido? Sale John Bolton de Seguridad Nacional en EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que despidió a su asesor quien insiste en redes e incluso en otros medios que él ya le había ofrecido renunciar

Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha despedido este martes a su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció por medio de Twitter.

“Anoche informé a John Bolton de que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que con otros en la Administración, por lo que le pedí a John su renuncia, que me fue dada esta mañana “, tuiteó el mandatario. “Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo asesor de Seguridad Nacional”.

Por su parte, John Bolton, el asistente de Asuntos de Seguridad Nacional, aclaró en su cuenta de Twitter que ayer él había ofrecido su renuncia al cargo. La publicación de Bolton llega apenas minutos después de que el líder republicano haya comunicado que aquel miembro de su Gobierno sería despedido.

“Anoche ofrecí renunciar y el presidente Trump dijo: ‘Hablemos de eso mañana'”, escribió el ahora exasesor.

Al menos dos periodistas han reportado que el exasesor de Trump trató de convencerlos de su versión de los hechos a través de mensajes de texto.

“Seamos claros, renuncié yo tras haber ofrecido hacerlo anoche”, cita a Bolton el reportero de Washington Post, Robert Costa. Asimismo, el presentador de Fox News, Brian Kilmeade, afirmó haber recibido el mismo mensaje.

El 27.º asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. ocupó el cargo desde el 9 de abril de 2018. La política exterior estadounidense durante este tiempo estuvo marcada por la intensificación de las tensiones con Irán, la continua injerencia en los asuntos de Venezuela, la terminación del Tratado sobre misiles de alcance medio y corto (INF, por sus siglas en inglés) y el acercamiento a Brasil e Israel.

El asesor adjunto de Seguridad Nacional de EE.UU., Charlie Kupperman, ocupará de manera interina el puesto de su exjefe, John Bolton, como máximo consejero en la materia para el presidente estadounidense.

