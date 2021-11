Redacción

México.- El director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, lanzó fuertes críticas a Mario Delgado, presidente Nacional de Morena, donde le sugirió renunciar a la presidencia de dicho partido.

“Mario, si no entiendes qué piensa el país de Morena, renuncia, no hay bronca; súmate a la que puedes hacer y algunas veces has hecho muy bien defendiendo la contrarreforma energética”, expuso durante el marco de la sesión virtual del Consejo Nacional de Morena.

Señaló que el partido no tiene posiciones claras, además de que internamente no existe democracia.

“Mario, tengo que decirlo claro, ¿o tú ves un partido que yo no veo por ningún lado?, y vivo en contacto con la base social día tras días regalando libros, hablando con la gente, asistiendo a reuniones de base en las poblaciones más aisladas, y lo que dicen ahí, es ¿cuál partido, dónde está?”, subrayó luego de apuntar que “no hay posiciones claras de nada y no podemos ser un partido que propone democracia cuando no la práctica”.

También criticó a Ricardo Monreal Ávila, coordinador del partido en el Senado de la República, pues aseguró que este promovió candidaturas anti-Morena en las pasadas elecciones por lo que se cuestionó si aún es morenista.

Me pregunto… no sé si sigue siendo miembro del partido el insigne activista permanente en las luchas internas y las grillas como Monreal. Me pregunto si no hay suficientes elementos hoy para pensar que promovió candidaturas anti-Morena”, apuntó.

En las pasadas elecciones del 6 de junio, Monreal fue señalado públicamente de apoyar a candidatos de la coalición opositora Va por México, como fue el caso de Sandra Cuevas, que resultó elegida como Alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México.





Hasta el momento ninguno de los líderes morenistas ha dado a conocer su postura tras las críticas del escritor.

Con información de: Sin embargo