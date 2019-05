Renuncia Germán Martínez a dirección del IMSS

Hoy presentó su dimisión al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, es la segunda baja en el gabinete del presidente después de Patricia Bugarín Gutiérrez

Notimex

México.- Germán Martínez Cazares presentó al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) su renuncia como director general del Instituto.

Esta es la segunda baja en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador después de que la subsecretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Patricia Bugarín Gutiérrez, se retiró del cargo el pasado 15 de mayo, “por un asunto personal impostergable”.

En la carta que presentó al consejo, Martínez acusa que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el organismo.

“Quiero decirlo lo más claro que puedo y debo: algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”, manifestó.

“El Presidente del Gobierno de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo'”.

“Sólo creo que el eje de su reforma deben ser las personas que se atienden en el IMSS, y no los funcionarios que trabajan en el IMSS”, apuntó. “Se requiere una gran reforma LEGAL, y no una pequeña reforma REGLAMENTARIA. La cuarta transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural”.

Germán Martínez refirió que es necesaria una reforma al IMSS para acoplarlo al sistema universal de salud y al modelo preventivo, en el que se ataquen los determinantes sociales de la salud.

“Una reforma al IMSS para adecuarlo a la nueva realidad laboral, y al nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, donde de forma gratuita se atiendan los mexicanos en igualdad de condiciones”.

Señaló que algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, con la que se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde dicha Secretaría, y así anular a los Delegados que el Consejo Técnico aprobó.

“Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

En su carta dirigida al Consejo Técnico, Martínez mencionó que mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral y otros sin contrato.

“Algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal (en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores), los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan”, lamentó.

“Si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo”.

De tales omisiones, dijo, se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, porque este Consejo Técnico y el Director General, serán responsables de que el Instituto cumpla con lo aprobado por el Congreso de la Unión.

