Renuncia el titular de la Dirección General de Transporte

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La dirigente de Morena en el Estado, Alma Alcaraz Hernández pidió que las manifestaciones de médicos del IMSS que exigen insumos y materiales para garantizar su seguridad durante la contingencia sanitaria, no se trata de un tema político.

Dijo que como cualquier otra denuncia u otra queja que pudiera estarse presentando tiene que ser atendido por la Secretaría de Salud del Gobierno federal.

“Y esperando desde luego que todos estos temas sean realmente auténticos y no que sea un tema que pretendan tener una repercusión política, que realmente sea auténtica”.

A pregunta expresa, si considera que las recientes manifestaciones en dos clínicas de León y una más en la clínica de Irapuato tienen tintes políticos, dijo “no lo sé, yo no quiero especular nada porque el tema de desabasto no sólo lo tenemos en el país, vemos constantemente que en Estados Unidos en las noticias está saliendo que hay un problema de desabasto, que no tiene cubre bocas, que hay problemas serios para enfrentar este problema y este fenómeno mundial que tenemos en este momento igual en Italia, igual en España, yo no esperaría de ninguna manera yo solo pido que no se politice y de ser auténtico como puede ser que lo sea, como lo estamos viendo en muchas partes del mundo se atienda por las instancias correspondientes”.

No obstante, reiteró que no se debe descartar que este tema fuera político y envió un llamado a “que las instancias correspondientes que se revise bien este tema por las instancias correspondientes, sin que se caiga en una politización del tema”.