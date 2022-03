La donación del terreno se hizo desde hace varias administraciones, pero la clínica del ISSSTE en Jaral del Progreso no ha sido construida

Luis Telles

Jaral del Progreso.- En sesión de Ayuntamiento, se acordó por unanimidad renovar la donación de un predio al ISSSTE para la construcción de una clínica, y evitar así la reversión del patrimonio municipal, como lo marca una clausula en la donación.

El presidente municipal de Jaral del Progreso, José González Ojeda, dijo que ha estado muy al pendiente del tema de construcción de una clínica del ISSSTE, porque donde actualmente se atiende a los derechohabientes no está en condiciones.

“Es indignante como atienden ahí a los pensionados y a todos los que utilizan el servicio médico del ISSSTE”, dijo.

Reiteró que, desde que inicio su gestión revisaron el tema, que viene desde varias administraciones pasadas.

“Se está gestionando el tratar de que construyan. Ya vino personal directamente del jurídico del ISSSTE y nos solicitaron nuevamente la documentación para tener la certeza de que efectivamente se cuenta con una donación del terreno”.

Explicó que la donación se tiene desde hace tres o cuatro administraciones municipales, pero en la última donación, publicada en el diario oficial del Estado en el trienio 2015-2018, se colocó una clausula en donde se marca que si no se construye en un lapso de cinco años, se tendría que regresar el predio al dominio municipal.

En ese sentido, el alcalde reiteró que la propuesta es no aplicar la reversión del patrimonio municipal y que se actualice la donación del terreno nuevamente a la delegación del ISSSTE.

“Nos toca darle seguimiento, ojala que a nosotros nos toque la fortuna de inaugurar esa clínica. Es un punto que daremos seguimiento y, desde luego que no sea una parte imputable a nosotros, que no nos puedan decir: ‘es que no tenemos la documentación necesaria'”.

En la misma sesión de Ayuntamiento se aprobó destinar 200 mil pesos para un programa que implica recibir paquetes de pollos y personal capacitado para asistir a los beneficiarios. Este programa incluye la participación con el Gobierno del estado, que aportará los mismos 200 mil pesos, mientras que cerca de 300 beneficiarios aportarán 100 mil pesos para completar la inversión.

