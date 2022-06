La renovación del PAN se estará impulsando principalmente, en temas del perfeccionamiento de afiliación y paridad en sus estatutos

Miguel Juárez

Guanajuato.- Más de 30 años después, y luego de las elecciones del pasado 5 de junio, Acción Nacional dice buscará una renovación. Aunque modificarán su plan de acción política, así como sus métodos de afiliación, la selección de candidatos se mantendrá como ha estado todo este tiempo.

Además, en Guanajuato ya se han iniciado acercamientos con dirigentes de otros partidos, al menos por ahora con el PRD y el PRI. Pese a que las mesas están abiertas para la competencia federal, en lo local Eduardo López Mares, dirigente estatal del PAN, compartió que tendrá que revisarse para ver qué conviene.

“Tenemos que revisar que es lo que le conviene. En el caso de la presidencia de la república, quizá de las senadurías y diputaciones federales; quizá valdría la pena una coalición. En los estados habría que revisar los números. Sin embargo, tenemos mesas abiertas. Seguramente la vamos a tener que hacer con MC, PRD y el propio PRI.” expresó.

Resaltan victorias

Por su parte, Agustín Rodríguez, Secretario de Fortalecimiento Interno del PAN, compartió en este momento, luego de las victorias en Aguascalientes y Durante, el partido está entrando en un proceso de renovación.

Señaló que implicará la actualización del programa de acción política mediante mesas de validación y escucha con militantes, el sector académico, el religioso y sociedad.

Además, la renovación del PAN se estará impulsando principalmente, en temas del perfeccionamiento de afiliación y paridad en sus estatutos. Aunque esto último, ya forma parte de los requisitos electorales, dicen buscarán forme parte de sus lineamientos internos.

“Hoy salimos por primera vez a reformar nuestro programa de acción política y reformando nuestros estatutos escuchando a la ciudadanía”, dijo Rodríguez. Sin embargo, al ser cuestionado sobre los procedimientos de selección de candidatos, antes de que la pregunta terminara, negó rotundamente hubiera cambios en ese aspecto.

Marko Cortés en el avión

Aunque se esperaba la presencia del Dirigente Nacional del PAN, Marko Cortés, debido a un retraso en el avión, este no pudo llegar. La intención de su visita era reunirse con empresarios, eclesiásticos y académicos para conocer sus aportes al trabajo de renovación, además llevar a cabo una asamblea con lideres del partido.

Mediante Zoom, alrededor de las 2 de la tarde, dio a conocer se quedó varado, desde las 9:30 a.m. en el aeropuerto de Ciudad de México, mostrando su boleto. Unas horas antes, el gobernador saliente de Aguascalientes, Martín Orozco, retomó un conflicto interno.

Pues, luego del pasado 5 de junio, donde Teresa Jiménez logro retener la gobernatura para los azules. Orozco mediante su cuenta de Twitter, retomó un twitt que donde dijo:

“Después del resultado electoral del pasado 5 de junio es momento de retomar esta conversación @MarkoCortes” haciendo referencia a la conversación de noviembre de 2021: “Mientes, @MartinOrozcoAgs! No le hagas el juego a @lopezobrador_, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022.