El coordinador de diputados del PAN estuvo de acuerdo en la necesidad de renovación del Acción Nacional, pero sin apartarse de sus principios

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El coordinador de los diputados del PAN, Luis Ernesto Ayala Torres coincidió en que el instituto político debe renovarse, pero apegándose a los principios de doctrina.

Esto luego de que el ex gobernador, Miguel Márquez Márquez urgió al PAN a implementar una nueva estrategia para obtener resultados diferentes a los obtenidos en las elecciones pasadas. En estas seis entidades solo lograron el triunfo en los estados de Durango y Aguascalientes.

Tras señalar que respeta la opinión de Márquez, Luis Ernesto Ayala manifestó que a 82 años de la fundación del instituto político, este se ha mantenido en el ámbito político a nivel nacional.

No obstante señaló que los panistas deben ser autocríticos. “Cuando las cosas pudieran no ser a juicio de los panistas, lo que debemos de seguir, también podemos decirlo, en mi caso, con más de 40 años como panista, también he sido crítico en su momento, de lo que yo considero que el PAN debe mejorar”.

Sin dejar atrás sus principios

Una de esas es que no debe apartarse de los principios doctrinarios, “que es el fundamento por el cual estamos convencidos de que el PAN es el mejor partido a nivel nacional y creo que los tiempos actuales requieren de una renovación en varios aspectos y esto se dará con la modificación de los estatutos que se está proponiendo hacer”.

Ayala recordó que será en septiembre cuando se lleve a cabo el análisis de los estatutos y posteriormente las posibles modificaciones, para que el partido siga estando vigente, “y más que nunca ahora con lo que viene en el 2024”.

