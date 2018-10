Renegociación de TLCAN estanca el crecimiento económico un 2%

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico comentó que será menor el crecimiento; asegura que se debe empezar a crear un mercado interno para mejorar la situación

Vicente Ruiz

Celaya.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, manifestó que al cerrar 2018 el crecimiento económico de Guanajuato será menor con motivo de las negociaciones del Tratado Libre Comercio y otros factores, esto es, un poco arriba del 3%, cuando en años anteriores el promedio fue del 5%.

Manifestó que “tuvimos un problema con el Tratado de Libre Comercio y eso ponía nerviosos a los empresarios que querían invertir en el país, tanto nacionales como extranjeros, tuvimos una buena noticia hace un par de semanas que se concretó el nuevo tratado, yo creo que ganamos tiempo y es muy bueno para México, pero también se vio la vulnerabilidad que tiene el país porque dependemos demasiado el mercado americano”, acotó Usabiaga.

“Necesitamos gestar fortalezas internas y empezar a crear nuestro mercado interno, recordemos que México tiene 125 millones de habitantes y puede ser un mercado muy interesante si tenemos poder adquisitivo, pero éste se da con la productividad y ésta con el conocimiento , tenemos que ser una cultura que aprecie más el conocimiento , necesitamos prepararnos y esforzarnos porque los países asiáticos y europeos y de Norteamérica, que con sumamente competitivos, si queremos jugar ese juego, es tiempo de cambiar hábitos y enfocarnos más en el conocimiento”.

Manifestó desconocer el monto exacto de las inversiones al cierre de este año, “lo único que sí sabemos es que los mercados están cambiando, por ejemplo, la demanda de automóviles a nivel mundial y principalmente en los EE. UU., hoy los jóvenes no quieren adquirir un automóvil, prefieren usar los servicios del Uber, el mundo está cambiando, tenemos que anticiparnos porque vivimos una nueva era de mercado donde lo que era en el pasado, ahora ya no va a ser, y lo que no era, ahora podrá ser”.

