Rene Mandujano busca por segunda vez presidencia municipal de Acámbaro

Onofre Lujano

Acámbaro.- El ex presidente municipal de Acámbaro y ex diputado local Rene Mandujano Tinajero, refiere que participara para buscar la presidencia municipal en la elecciones del 2021 con el PAN, porque siempre ha demostrado trabajo ante sus partidarios, sobre la auditoría que prevalece en su trienio, señala que no existe ningún delito grave que perseguir, que solo fueron causas administrativas donde se pasaron recursos de una cuenta a otra pero que nunca salió el dinero de la administración, y que se está solventando, dijo: “yo nunca tome un peso , solo son problemas administrativos”.

Aclaro que todo es netamente administrativo, comentó que inclusive nunca fue un tema que correspondía al área de tesorería.

Mencionó que sigue en proceso, dijo: “pero que algo quede claro, jamás Rene Mandujano Tinajero se llevó un centavo, fue un tema donde podré haber metido la pata, pero no la mano , es administrativo el tema que ya he salido varias veces a declarar en este sentido, donde se cambiaron recursos de una bolsa a otra pero del mismo municipio y jamás salieron recursos de Acámbaro y que le correspondió al área de tesorería, quien fue la que tomó las decisiones y no un servidor, jamás firme nada en efecto de eso , jamás autorice nada y por lo tanto en su momento no tuve cuestión que ver”.

El panista mencionó que en cuanto a que si es la mejor opción para las elecciones, expresó que la ciudanía es quien debe dar su aval.

Dijo que el PAN ha sido siempre abierto para los ciudadanos y es un partido para los militantes con encuestas para saber cómo vienen las próximas contiendas electorales. Quienes son las personas que podrán ocupar diferentes cargos, como diputación local, federal, alcaldías y algunas propuestas que le sugieren ya sea por convocatoria abierta a los militantes, encuestas o por designación.

Externa el directivo estatal que les plantea una encuesta interesante que está pasando a toda la militancia del estado, lo cual, dijo, no se ha visto antes que el PAN.

Resaltó que está anotado para aspirar a la candidatura del PAN a la presidencia municipal, finalizó con lo siguiente: “pero sabemos que la última palabra la tienen los ciudadanos el mejor aliado de acción nacional ha sido el pueblo y si los ciudadanos dicen que Rene Mandujano Tinajero ha trabajado esteremos encabezando pero siempre la voluntades de los ciudadanos y en nuestro caso creemos también en las alianzas donde se suman otros proyectos e ideologías en beneficio en este caso de Acámbaro bienvenidas”.

G.R