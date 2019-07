Rendirán homenajes a mujeres en el GIFF

El Festival de Cine reconocerá la trayectoria del primer actor José Carlos Ruiz, así como el cineasta británico, Terry Gilliam; buscan expandir los límites del medio

León.- GIFF rendirá un sentido homenaje nacional a la destacada trayectoria del primer actor José Carlos Ruiz, quien a través de más de seis décadas de entrega al arte escénico aporta a su profesión una pasión absoluta.

El teatro, el cine, la televisión, la literatura e incluso la música son ámbitos que se han beneficiado de su compromiso y rigor artístico.

En el ámbito internacional, GIFF ofrecerá merecidos homenajes a portentos del séptimo arte. En primera instancia, en la ciudad de San Miguel de Allende, recibirá la Cruz de Plata el destacado director estadounidense Gus Van Sant.

Este maestro del cine, que con películas como Good Will Hunting, Milk o Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, ha demostrado ser una de las voces más singulares del cine independiente, explorando con una visión única el lado sombrío del sueño americano.

Por otro lado, una de las máximas figuras del orbe cinematográfico se presentará en Guanajuato Capital para recibir un distinguido homenaje internacional.

Es nada más ni nada menos que el cineasta británico, Terry Gilliam, creador de una obra inconfundible en la que combina magistralmente el poder de la fantasía más desaforada y el barroquismo visual.

Cabe mencionar que también forma parte y es fundador de la colectivo artística, considerada de culto, Monty Python, cintas suyas como Brazil, Life of Brian, Fear and Loathing in Las Vegas y The Man Who Killed Don Quixote

Buscan expandir los límites del medio y potenciar los poderes liberadores de la imaginación.

Reconoceran a mujeres en el cine y la televisión

La Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión realiza la importante labor de exaltar y fortalecer el trabajo que realizan las mujeres dentro del quehacer cinematográfico. En el marco de esta celebración, la asociación extiende homenajes a dos mujeres ejemplares: Queta Lavat y Guadalupe Ramírez.

Queta Lavat es la personificación de uno de los pilares de la actuación en México. Su participación en cintas clásicas y la colocan como artista ejemplar de la industria del cine en México.

Por su parte, Guadalupe Ramírez recibirá un homenaje en reconocimiento a toda una vida dedicada a una de las labores de trabajo de laboratorio, corte de negativos y restauración.

