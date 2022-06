Renato Paiva fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del León, y se comprometió a aumentar la grandeza del equipo

Redacción

León.- Apenas un día después de haber llegado a Guanajuato desde Ecuador, el nuevo entrenador del Club León, el portugués Renato Paiva, fue presentado oficialmente ante la prensa por el presidente del equipo, Jesús Martínez Murguía, y de entrada ya dejó claro su objetivo con la Fiera: hacer al equipo más grande.

“Hemos venido para hacer a este club aún mayor y más potente de lo que es. Creo mucho en mi cuerpo técnico. y hemos venido con mucha confianza en nuestro trabajo”, tiró en su presentación.

Paiva reiteró que desde que la directiva lo contactó por primera vez, ya empatizó con el estilo de juego y se vio atraído para asumir como el nuevo entrenador esmeralda.

“Cuando me llamaron por primera vez y empecé a estudiar como juega León, pensé de inmediato que tenía una oportunidad de matrimonio muy bonita, porque la idea de como queremos jugar está aquí enraizada en este club, entonces la forma de juego es lo que me ha atraído de inmediato, más allá de la grandeza y la fuerza de esta institución”, explicó.

Lee también: Renato Paiva aterriza en León para comenzar su etapa al frente de la Fiera

En este aspecto se mostró de acuerdo Jesús Martínez, quien aclaró que Paiva tiene el ADN del equipo esmeralda.

“Tenemos el mismo ADN. Antes de escoger un técnico tenemos que estar casados con los objetivos que quiere la gente, la directiva, la institución. Hoy en día siento ese click y estoy muy emocionado de lo que se viene, y vamos a reforzar el equipo”.

🦁 Ante los medios de comunicación, Renato Paiva y su cuerpo técnico fueron presentados oficialmente con el Club León.



"Hay condiciones aquí para hacer un gran trabajo. Juntos debemos estar preparados para cualquier reto, en toda competición”, agregó el portugués. #Fieramanía pic.twitter.com/wLV17nchrd — Fieramanía (@FieramaniaMX) June 1, 2022

De entrada, Paiva se comprometió a darle al León el estilo de juego propositivo y ofensivo que exige la afición verdiblanca.

“Ningún entrenador del mundo puede prometer títulos, eso es imposible, pero podemos prometer que vamos a trabajar mucho para que el equipo juegue como a los hinchas les gusta, porque yo sé como los hinchas quieren que juegue el León, vamos a intentar ser lo más protagonistas posible en la cancha, queremos controlar el partido y al adversario el máximo tiempo que podamos”.

Respecto al sistema de juego que implementará en León y que se especulaba sería el 3-5-2 con el que jugaba en el Independiente del Valle en Ecuador, Paiva negó esta posibilidad, y reveló que, en primera instancia, opatará por el esquema 4-3-3 o 4-3-2-1, que dijo ya conocer de su paso por las categorías inferiores del Benfica.

“Yo no tengo un sistema preferido. Lo que yo hago, como he hecho en Independiente del Valle, es llegar, percibir que jugadores tengo, donde puedo ubicarlos mejor para que el jugador rinda, y después con esos jugadores percibimos de que forma jugaremos mejor. Por ejemplo, con los laterales y los extremos que tenemos, sería muy poco inteligente jugar con una línea de tres y carrileros. Entonces mirando los jugadores que tenemos, encontraremos el sistema, que en principio será un 4-3-3 o 4-3-2-1, clarito, y a partir de ahí, trabajar en función de eso”, explicó.

Por último, y más allá de los títulos o resultados, Paiva se comprometió a exprimir el máximo rendimiento de cada uno de sus futbolistas.

“La única cosa que puedo prometer y que hasta hoy, desde mi primer año en el Benfica, siempre he logrado, es que individualmente los jugadores crecerán un montón; empiezan de una manera y terminan siendo mucho mejores jugadores. Y el equipo igual, los equipos terminan siempre creciendo mucho con nosotros. Eso es lo único que puedo prometer, porque nunca hemos fallado en eso. Después los resultados son una mezcla de muchas cosas, pero lo que podemos prometer es eso y que vamos a ser competitivos, a pelear todos los partidos hasta el último segundo, es la única cosa que podemos prometer”, finalizó.

#Presentación | #RenatoPaiva 🇵🇹



“El primer contacto con el Club es fantástico, aquí hay condiciones aquí para hacer un gran trabajo. Conozco al equipo, lo más importante son los jugadores, y juntos debemos estar preparados para cualquier reto, en toda competición”.



Renato Paiva pic.twitter.com/VEO9vBP9db — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) June 1, 2022

Jesús Martínez pide calma para los fichajes

Cuestionado sobre los rumores de traspasos que se han ligado al Club León, como Arturo González o Byron Castillo, Jesús Martínez pidio calma, y afirmó que hasta que no hayan contratos firmados, no habrá nada oficial.

“Hay muchos rumores, muchos nombres que suenan. Nos hemos estado reuniendo, tratando de tomar las mejores decisiones para la institución, para las posiciones, para como quiere jugar Renato y su cuerpo técnico, así que entiendo que hay muchos nombres, pero hasta que no esté firmado el papel no hay nada que hacer. Estamos comprometidos en reforzar el equipo, porque sabemos que tenemos un poetencial importante ya dentro de casa, pero si vienen tres o cuatro refuerzos a mejorar lo que tenemos, no tengan duda que no vamos a escatimar”.

Te puede interesar: La celayense Elena Cortés busca ‘tocar el cielo’ en los seis picos más altos de América

Asi mismo, Jesús dijo que tampoco puede asegurar que no habrá más salidas, pero en el caso de José Iván Rodríguez, sí confirmó que veía muy complicada su salida.

Por último, cuestionado sobre el posible regreso de Mauro Boselli, que terminó el semestre como campeón de goleo de la primera división de Argentina con Estudiantes de La Plata, dijo que nadie tiene las puertas cerradas, y menos un jugador tan importante como él.

“Yo nunca le cerraría la puerta a un jugador que dio mucho en el pasado, pero hoy estamos pensando en el presente. Mauro a donde ha ido ha hecho goles. Aquí fue un jugador muy importante, determinante para los títulos que hemos conseguido. No te puedo decir si viene, si no viene, he estado en contacto con él desde hace un par de semanas, vamos a tratar de tomar las mejores decisiones”, concluyó.

Confirman la baja de Gary Kagelmacher

Minutos después de que concluyera la presentación de Renato Paiva, el Club León hizo oficial la salida del defensa central uruguayo Gary Kagelmacher, quien disputó apenas un torneo con el equipo esmeralda.

Llegado desde el Peñarol de Uruguay en enero del 2022, Kagelmacher, de 34 años cumplidos, sumó apenas siete partidos disputados y seis como titular, mismos que no fueron suficientes para comprar su continuidad en el equipo.

¡Mucho éxito, @GaryKagelmacher!



Un gusto haber conocido a un profesional tan excelente como tú. pic.twitter.com/y36lk1uXR8 — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) June 1, 2022

Ahora deberá buscar un nuevo club, aunque su destino apunta de vuelta al Uruguay.

Quizás te interese:

JRP