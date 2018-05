Remedios Aguirre aparecerá en las boletas electorales

Mauricio Guzmán Yañez, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato dijo que no se podrá cambiar al candidato porque ya están impresas

Catalina Reyes / Daniel Vilches

Guanajuato / León.- El nuevo candidato a la presidencia municipal de Apaseo el Alto por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ –sea quien sea- no aparecerá en las boletas electorales porque estás ya se están imprimiendo y la ley electoral establece que una vez impresas ya no se pueden hacer modificaciones.

Entonces aparecerá el nombre de José Remedios Aguirre, asesinado el 11 de mayo, aclaró Mauricio Guzmán Yañez, presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

“La ley no establece ninguna posibilidad de sustitución. Las boletas ya se están imprimiendo, no hay posibilidad de cambiarlo (el nombre). La ley establece que no habrá sustitución en las boletas una vez impresas”, explicó en entrevista el titular del instituto electoral, Guzmán Yañez.

Interrogado sobre la confusión que generará entre los electores el no encontrar el nombre del candidato nuevo y sí el muerto, dijo que eso tendrán que preverlo los partidos que conforman la coalición.

Sin definir candidato

Por otra parte, en entrevista Alma Alcaraz, secretaria general del Comité Directivo Estatal de Morena, dijo que están analizando varios nombres de los posibles candidatos a presidente municipal de Apaseo el Alto. No quiso dar sus nombres para no ‘balconear’ a quienes no queden.

“Se está analizando quién podría ir, hay varios nombres para ver quién es la mejor opción para dar la mejor cara y abanderar la coalición”.

La morenista mencionó que en los próximos días definirán, sin dar una fecha precisa. “En unos días más, creo que en esta semana o a principios de la siguiente”. Mencionó que no hay una fecha límite y así es, sólo un día antes de la elección.

Pide Morena seguridad Daniel Vilches / León Alma Alcaraz, secretaria de Morena la entidad, informó que el partido solicitará a la Secretaría de Seguridad, escoltas para los 46 candidatos que contienden por una presidencia municipal, ello luego del asesinato de José Remedios Aguirre Sánchez. También criticó de indignante que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) salga a pocas horas del debate de los candidatos a la gubernatura a señalar que Aguirre Sánchez sí estaba relacionado con el robo de hidrocarburo. “No estamos de acuerdo de cómo lo están manejando, y se basan en un teléfono que ni siquiera sabemos sí es su teléfono, y están generando una situación donde el tema de seguridad lo meten en el tema electoral, y por eso pedimos que saquen las manos del proceso electoral a Zamarripa, porque si a esa vamos: se dicen muchas cosas de él, que él está detrás de todo el tema del ‘huachicol’”, declaró. Por su cuenta, Malú Micher, candidata al Senado de la República, también criticó a gobierno del estado y a la procuraduría de mentir sobre la razón del asesinato de su correligionario en Apaseo al Alto y de ser incompetentes.

