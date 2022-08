Reloj, no marques las horas

Las palabras del bolero de Roberto Cantoral deben estar resonando en Palacio Nacional. Los ritmos y compases se han de escuchar en los recovecos del poder y han de oírse muy fuerte. Se está acabando el tiempo y las cosas tienen un rumbo poco alentador. En los últimos días México ha vivido tiempos violentos y desde el centro de operaciones de la 4T parece que los vemos enloquecer. Da la impresión de que quisieran detener el tiempo en sus manos y hacer que esta oportunidad sea perpetua, pero las manecillas han avanzado, el tiempo ha corrido y el sexenio se les está acabando. Lo que no se acaban son los pretextos y la costumbre de mirar al pasado para culpar a alguien de lo que sucede hoy.

El tiempo es un concepto extraño que ni el propio Aristóteles ni San Agustín lograron definirlo, pero de lo que sí estamos seguros es que no es infinito y que se trata de un recurso que se acaba y no se renueva. El presidente de la República declara que ve mano negra en los hechos de violencia que tuvieron lugar en Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. Si en cuatro de treinta y dos estados de México se perpetraron crímenes graves: hubo asesinados, quema de negocios, pleitos entre bandas del crimen organizado, enfrentamientos entre las fuerzas del orden y criminales, la mano negra es muy poderosa. La gravedad de los hechos queda clara para propios y extraños, menos para el jefe del ejecutivo federal.

En vez de hacerse cargo de la gravedad de la situación, que es lo que le toca, mira con ojos de sospecha y decide declarar que sus adversarios están exagerando la nota para darle una mala imagen. Claro que parece de locos dar mayor relevancia a la propaganda en su contra que a poner las cosas en orden, es decir, garantizar gobernabilidad y estabilidad en el país.

Para dar esas garantías no bastan las palabras, hay que ejecutar. No son exageraciones las peticiones del sector empresarial ni las advertencias de los Estados Unidos a sus nacionales de que no vengan a México por los niveles de violencia que ha alcanzado nuestro país en los tiempos de la 4T. Son hechos verificables. Y, mientras afuera de Palacio Nacional más del doce por ciento del territorio estaba padeciendo, López Obrador declara que vamos bien y que no hay que dejarse manipular.

Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer, canta el bolero. El tiempo avanza y se le va acabando la oportunidad a AMLO de hacer un buen papel y marcar la Historia con los buenos resultados de su gestión y si seguimos las palabras de la canción, ya vemos signos que anteceden a la locura. La popularidad no es suficiente y tampoco es permanente. Muchos de sus antiguos aplaudidores están perdiendo entusiasmo, no se les ve tan contentos pues han sido afectados. La mirada rápida para voltear al pasado en vez de tomar el presente en las manos ha sido una estrategia que le ha retribuido a la persona de López obrador y que ha traído tristes resultados al país.

Si le preguntamos a quienes resultaron afectados por los disturbios de los últimos días si piensan que vamos bien, ya me imagino la respuesta de quien estuvo en la quema de una tienda de conveniencia, de los que quedaron atrapados en un disturbio, de los que recibieron la noticia de que su familiar murió. No, no vamos bien y la forma en la que la 4T mueve el timón que le da dirección al país no da señales de ir a buen puerto.

Cualquiera diría, que hay que aguantar porque el reloj si avanza y marca las horas, aunque muchos parecen no enterarse. Falta poco, será el consuelo de algunos. Es verdad, a este sexenio ya se le fue el tiempo. Lo que no se ve claro es cómo el relevo nos vaya a traer algún alivio. En un afán masoquista, los mexicanos encuestados por diversas casas expresan su intención de voto por continuar con el mismo proyecto de nación. Eso sí que hace que muchos empiecen a rechinar los dientes.

Así como es cierto que el reloj le marca las horas a esta administración federal que ya se encuentra en el ocaso, de la misma forma se le marca a la oposición que sigue calladita sin dar una alternativa que seduzca a los mexicanos que no votamos por AMLO, a los que se han desilusionado con la 4T, que han sufrido los estragos del tiempo. Habrá los que sigan fieles desde el principio hasta el final, eso no hay duda.

Habrá los que hayan dado su apoyo incondicional a López Obrador pero no al que elija para sucederlo.

El tiempo abre ventanas de oportunidad que se cierran con el pasar de los días. Al presidente, se le está acabando el periodo, pronto tendrá que hacer las maletas e irse a su rancho como prometió, claro que promete mucho y cumple poco. Sí, muchos le pedirán al reloj que detenga el tiempo en sus manos y no se va a poder. El reloj sigue marcando las horas.

