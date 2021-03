Damián Godoy

León.- Aunque la relación con el presidente López Obrador fue cercana y cordial al arranque del sexenio, la comunicación con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo poco a poco se ha ido desgastando al grado de que hoy es mínima, reconoció el propio mandatario guanajuatense.

“(La relación) se ha enfriado, siendo sinceros. Inició muy bien, nos recibía y tuvimos pláticas, pero no ha habido ya mucho acercamiento. Pedimos una cita hace tiempo y no la obtuvimos de manera positiva, no nos dio la cita. Me enfermé de covid, luego él también se enfermó, y no ha habido esa respuesta”.

El distanciamiento y la poca comunicación que hay actualmente con el presidente han propiciado que ambos mandatarios no puedan destrabar algunos proyectos que son cruciales para la entidad, como la concreción de la autopista Silao-San Miguel de Allende, que López Obrador se había comprometido a entregar la concesión al gobierno estatal.

“Seguimos esperando. Ya van dos años y no nos han dado el papel para poderla construir nosotros (…) Yo se la pedí al presidente el 17 de diciembre de 2018. Dijo ‘va’, empezamos los trámites, y ya van más de dos años y no hemos recibido esa autorización”.

Rodríguez Vallejo contó que han sostenido diversas reuniones con los titulares de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, indican al convenio, pero de parte de la Federación no ha habido la voluntad de entregar todavía esa concesión. “Y no puede ser el pretexto de la pandemia, porque todavía tuvimos todo 2019 y no se nos otorgó”.

Defiende deuda pública

Aunque el presidente López Obrador convocó a los gobiernos estatales a no contratar más deuda pública durante la pandemia, para Guanajuato fue clave que se autorizara la adquisición de dos créditos por más de 10 mil millones de pesos, ya que sólo así se pudo hacer frente a la crisis económica y el desempleo que trajo la pandemia de covid-19, expuso el gobernador Rodríguez Vallejo.

“¿De qué sirve tener un gobierno austero y que no se endeude, con gente pobre y sin empleo? No. El gobierno del estado está para otorgar beneficios a la gente, y a nosotros lo que nos interesa es tener gente trabajando, gente con capacidades médicas y no que se nos esté muriendo por falta de camas de hospital”.

Reiteró que mantener finanzas sanas dieron a Guanajuato la certeza de que no existiría problema si se solicitaba un nuevo empréstito (se autorizaron 5 mil 350 millones en 2020 y 5 mil millones este año).

“El presidente de la República –y lo digo con mucho respeto— tiene sus estrategias, pero en el estado libre y soberano de Guanajuato manejamos nuestra economía y nuestras finanzas como creemos los guanajuatenses que nos puede dar mejores réditos”, apuntó.

Niega que siempre se culpe a la Federación

El gobernador de Guanajuato rechazó que sea una política de su gobierno achacar la ola de violencia que vive el estado al trabajo que debe realizar la Federación, pues consideró que se trata de una responsabilidad de todos los niveles de gobierno.

“Nunca ha sido mi discurso. Jamás he sido de echar la culpa a la federación. En mi caso nunca he sido de evadir mi responsabilidad, porque siempre he dicho que es una responsabilidad compartida. “La delincuencia organizada sigue siendo competencia federal, no porque lo diga yo, pero siempre he dicho que sólo juntos podemos salir adelante, y hoy los logros se deben al trabajo conjunto con la Federación”.

Reconoció que la disminución de la violencia que se empieza a percibir en el estado, también es gracias a la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, y el Centro Nacional de Inteligencia. “No había otra manera. Aquí nadie puede decir que es mérito de una sola institución. Es un logro de todas, y sí es de señalar que yo jamás fui de repartir culpas, siempre dije que es un trabajo coordinado y que tenemos que esforzarnos por ello”, enfatizó.