Reitera Miguel Márquez apoyo a Ricardo Anaya

Asegura gobernador que se queda a cerrar su gobierno y que vienen cosas muy buenas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- El gobernador del estado, Miguel Máquez Márquez, reiteró su apoyo a Ricardo Anaya para la candidatura a la Presidencia de la República, y señaló que mientras tanto él continuará trabajando y atrayendo inversiones en beneficio de los guanajuatenses, por lo que anunció una inversión importante para el próximo año con lo que estarían cerrando su administración con casi 14 mil millones de dólares en total.

Miguel Márquez Márquez habló sobre el acompañamiento que hizo a Ricardo Anaya durante su registro como aspirante a la candidatura de la Presidencia de la República; dijo que el aspirante tuvo un planteamiento muy diferente a los clásicos destapes, con un tratamiento concreto, cifras y un diagnóstico muy claro a nivel nacional.

“Fui a acompañarlo, estuvimos todos los gobernadores, 11 de 12, la verdad fue un buen evento, tuvo un planteamiento que ya lo han llevado a cabo en otros países y que permite que haya una renta básica a las familias, que permite generar mayor movimiento en lo que es el mercado interno, una renta básica que permita sobre todo mayor equidad, que evite burocracias ya sin hacer distinciones, que no sea ‘este sí y este no’, será parejo y sobre todo que se ha demostrado que ayuda a elevar su calidad de vida”.

Destacó que tuvo la oportunidad de levantar la mano a Ricardo Anaya y lo seguirá haciendo, lo que no significa que tenga que dejar la gubernatura para sumarse a la campaña, “lo reitero, había la expectativa de que si iba a la presidencia del partido y muy claro dije que no, yo me quedo a cerrar mi gobierno y a trabajar con los guanajuatenses hasta el último día, porque vienen más cosas, vienen muy buenas”.

Anunció la llegada de más inversiones al estado sin entrar en detalles, pues señaló que se estarán dando los anuncios, “vienen inversiones muy importantes, estimo que vamos a ir cerrando casi con 14 mil millones de dólares de inversión, va a superar lo habido en la historia de Guanajuato que desde hace tres o cuatro sexenios no se había logrado y vienen obras también muy importantes”, comentó.

Lamenta que Márquez No vaya

Ante las aspiraciones de Ricardo Anaya a la candidatura a la Presidencia de la República, el alcalde de Celaya, Ramón Lemus Muñoz Ledo, mencionó que apoyará a cualquier candidato del Partido Acción Nacional (PAN), sin embargo, lamentó que el gobernador Miguel Márquez Márquez haya desistido de su aspiración.

“Yo creo que todos tienen posibilidades. La especial relación que existe con Juan Carlos Romero Hicks, lo he mencionado y mi preferencia está con él y al final de cuentas no puedo opinar en ese sentido porque no soy miembro activo del partido y apoyaré a quien sea elegido, primero por el PAN y luego por el frente”, comentó.

El alcalde señaló que le hubiera gustado verlo en otros ámbitos.

“Creo que es el gobernador mejor calificado y creo que ha realizado un excelente trabajo como gobernador y prefirió seguir en ese camino y enhorabuena”, comentó.

