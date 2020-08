Reitera la necesidad de más notarios en el estado

Jazmín Castro

León.- El presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura en el Congreso del Estado, Juan Elías Chávez, reconoció que no es momento de regresar a clases por la pandemia, pero eso no es pretexto para no brindar condiciones de capacitación en tecnologías para alumnos y maestros, además de brindar Internet de forma gratuita.

“Es preocupante lo que está pasando y hacerlo de manera híbrida de una educación a distancia que incluye lógicamente el tema de las plataformas digitales, (…) no todos los alumnos tienen las condiciones necesarias para poder hacer uso de ellas, algunos de ellos hasta se les dificulta tener el mismo Internet”, comentó.

También capacitación

El diputado también explicó que se le debe apostar a un programa de formación y capacitación para contar con todas las herramientas necesarias y así asegurar la educación de los jóvenes.

“La realidad nos demuestra que en este momento está complicado porque dentro de todo, el número de contagios en este caso va en aumento y la situación cada vez es más crítica no solo a nivel nacional, sino también en Guanajuato”, comentó.

Externó que la realidad nos alcanzó y se deben generar los mecanismos para brindar Internet, acceso a una computadora y sobre todo desarrollar habilidades “la verdad es que en ocasiones nos demuestra que en algunos de los maestros nos falta la competencia o la habilidad”, puntualizó.