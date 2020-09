Reitera diputado necesidad de cambios en la FGE

Nancy Venegas

Irapuato.- Tras el ataque armado a una taquería en el que cinco personas murieron y un hombre resultó herido de gravedad, Miguel Hernández presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que este tipo de hechos afectarán a los negocios con venta de comida porque los comensales tendría temor de acudir a compartir los alimentos.

Esta agresión armada es la tercera registrada en la entidad en los últimos siete días, los dos primeros ocurrieron en un restaurante y un restaurante bar ubicados en León.

La madrugada del martes pasado, hombres armados que viajaban en dos camionetas llegaron a la taquería ‘El Cuñado’ ubicado en el bulevar Solidaridad en la colonia Comisión Federal de Electricidad y dispararon contra un grupo de personas, afuera del negocio murieron cuatro hombres y una mujer, otro hombre resultó con heridas de gravedad.

Este es el tercer ataque armado con saldos mortales, ocurridos en territorio estatal en los últimos siete días. El primero se registró el pasado 16 de septiembre en el restaurante ‘El Oasis de la Cruz’, ubicado en la Zona Dorada de León, desde la calle un hombre armado, disparó directo a la cabeza de otro que comía en el negocio, se fugó y la víctima murió frente a otros comensales.

El segundo homicidio, se registró el domingo pasado, en el restaurante bar ‘Con María si hay chi’, ubicado a un lado de la plaza del mariachi, también en la ciudad de León, donde el ataque armado arrojó como saldo un hombre muerto y dos más heridos.

“De alguna manera no estamos exentos no solamente los negocios de comida, también hay otros negocios que están a la par con esta situación de inseguridad, no solamente en lugares concurridos, también puede ser por las colonias en los lugares que no son precisamente de comida, entonces pues si afecta (…), pero bueno, nosotros tratamos de tener la mayor seguridad posible aunque se sale de nuestras manos (…) porque (…)es gente que llega a consumir y que nosotros no sabemos que tipo de personas son”, dijo el presidente de la Canirac Irapuato.

A más de 24 horas del homicidio quíntuple ocurrido en la taquería ubicada en el bulevar Solidaridad, Miguel Hernández, comentó que no se había registrado una disminución considerable en la afluencia de comensales a restaurantes afiliados a la Cámara, pues desde que se reactivaron con el cambio de rojo a naranja en el semáforo estatal para la reactivación económica, el servicio a domicilio o pick up han sido los más solicitados por los consumidores.

“Hasta este momento no hemos tenido ninguna situación de baja de comensales, no ha aumentado, se ha mantenido, desde que hubo el cambio en el semáforo no hubo un incremento considerable, más bien, continúa todavía la gente en sus casas y los que están laborando prácticamente compran alimentos en el trayecto de su casa al trabajo y viceversa, no hay un cambio sustancial”, explicó.

Cierra Taquería Gaspe en Celaya

Luego de 20 años de ofrecer almuerzos y consolidarse como una de las taquerías más conocidas de Celaya, a partir de este ayer ya no se volvieron a instalar los tradicionales ‘Tacos y Quesadillas Gaspe’ en sus diferentes sucursales.

A través de redes sociales anunciaron el cierre del negocio debido a que “la situación los rebasó”, sin especificar exactamente el motivo. Además dieron gracias a sus clientes por tantos años de preferencia.

“Con gran tristeza les informamos que cerramos las cuatro sucursales de Gaspe por motivos ajenos a nosotros, no sin antes agradecer su preferencia a lo largo de 20 años donde hicimos amistad con muchos de nuestros clientes, hoy la situación nos rebasa y decimos adiós, pero quedamos profundamente agradecidos con todos ustedes por siempre tomarnos en cuenta a la hora del almuerzo y en sus eventos. Gracias infinitas por preferir consumir y apoyar lo local y los negocios pequeños”, se difundió en un perfil denominado Gaspar Gaspe, el cual fue eliminado al poco tiempo.

