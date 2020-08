Reinicia labores transporte turista

Cuca Domínguez

Salamanca.- Automovilistas reportaron asaltos en pleno día en la carretera federal Salamanca-Valle de Santiago; el afectado fue un estudiante de maestría de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca, de la Universidad de Guanajuato (DICIS), quien fue despojado de su vehículo.

El personal docente de la DICIS coincidió en decir que la pandemia no les ha permitido regresar a las instalaciones, a clases presenciales, pero es preocupante que este tipo de situaciones estén ocurriendo, por lo que esperan que las autoridades realicen rondines para inhibir este tipo de delitos para cuando se regrese a las actividades.

Narra su experiencia

El afectado compartió con compañeros y maestros su lamentable experiencia, “a las 10 de la mañana me encontraba circulando en una honda CR-V por la carretera Salamanca-Valle de Santiago. En el tramo entre Daltile y el acceso a la escuela, una Toyota Tacoma doble cabina color gris me cierra el paso en plena carretera, a plena luz del día. Acto seguido descienden tres personas con armas cortas calibre 9mm, con gorras y cubre bocas, las cuales me hacen descender del vehículo a punta de pistola sin darme oportunidad de tomar mis pertenencias”, señaló el estudiante.

El afectado dijo que los asaltantes huyeron en su vehículo con dirección a Salamanca, dejándolo varado en medio de la carretera.

Añadió que presentó la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público, pero compartió su experiencia para que llegue a las personas indicadas y se prevengan este tipo de hechos y no se afecte a personal administrativo, docentes o alumnos que necesitan realizar algún trámite en la DICIS.

Lo más lamentable, señaló, es que este hecho ocurrió en el tramo al acceso al campus, y la tendencia en este tipo de robos es marcada, buscan camionetas tipo SUV o Pick Up de años recientes, por lo que el afectado sugirió que si tienen la necesidad de subir a las instalaciones de la DICIS, lo hagan en grupo de coches o en algún automóvil que no llame mucho la atención.

Esperan respuesta de las autoridades

El estudiante destacó que reaccionó de manera correcta, “pero alguna mala palabra, acción o intento de algo, podría desencadenar que a estos chavos se les saliera un balazo y todo solo por un bien material que en estas circunstancias pierde su valor comparado con la vida”, dijo.

Ante esta situación, alumnos y docentes de la DICIS esperan que las autoridades hagan algo y se garantice la seguridad en la vialidad, porque es inadmisible que con el tráfico constante en la zona y en pleno día ocurran estas situaciones.

