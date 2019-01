‘Reina’ anarquía en el mercado Tomasa Esteves; exigen locatarios orden

El vicepresidente de la Unión de Locatarios acusó que hace falta apoyo de Fiscalización, Tránsito y Limpia para que el lugar vuelva al orden que necesita

Eugenia Rojas

Salamanca.- “Es urgente que la presidencia municipal y las dependencias correspondientes pongan orden en el funcionamiento del mercado Tomasa Esteves, porque no se aplican reglamentos de Fiscalización, Tránsito y Limpia”, acusó Amador Camacho, vicepresidente de la Unión de Locatarios del Mercado Tomasa Esteves.

Amador Camacho precisó que lo más urgente para el mercado es que pongan orden en el tráfico en los autobuses ya que son los que generan más congestionamiento; además señaló que el “disparado ambulantaje”, invade las banquetas y la gente camina por el arroyo de la calle.

Subrayó la falta de conciencia de los locatarios de las explanadas del mercado.

“Estacionan sus vehículos y las cajas haciéndonos perder la oportunidad de que lleguen 10 clientes. Con el nuevo reglamento de Tránsito, por rebasar horario, las multas son de más de 600 pesos; es hasta más barato pagar un estacionamiento mensual”.

Reconoció que estos problemas tienen que solucionarse por Fiscalización y Control, así como por Movilidad y Tránsito para que se cumpla con el reglamento pues a casi 3 meses de que tomó el cargo el gobierno señaló que desconocen al administrador.

“Desconocemos por completo quien será el administrador, nunca se presentó. Creo que sí hay una anarquía y la aprovechan los locatarios, pues no tenemos una autoridad visible aquí”, remató.

Adelanta reunión el administrador

Por su parte, José Félix Ramírez, administrador del Tomasa Esteves, coincidió en que los problemas más fuertes se generan en las dos explanadas del mercado por el tráfico y el ambulantaje.

“A mí me compete el interior del mercado; las explanadas a Fiscalización y Control. Tenemos muchos problemas con los locatarios que estacionan sus vehículos y obstruyen el paso, generando aglomeraciones y riesgos para los compradores. Pero eso le toca a Tránsito, yo no puedo hacer nada porque no tengo esa autoridad”, precisó.

Refirió que no se ha realizado la reunión con locatarios porque se trabaja con la Comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento, en reformar el reglamento.

“Vamos a convocarlos en estos días para que nos comenten sus inquietudes y se trabaje conjuntamente para reformar el reglamento vigente”, concluyó.

