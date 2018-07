Rehabilitan vecinos y Estado El Cuije y La Luz

Están solicitando apoyo para productores agrícolas y ganaderos afectados de la zona pues a dos semanas de la inundación, aún se encuentran haciendo frente a los daños

Luz Zárate

Celaya.- La desolación quedó atrás para la mayoría de los habitantes de La Luz y El Cuije, dos de las comunidades más afectadas de Celaya tras las inundaciones sucedidas dos semanas atrás.

Muchos quedaron con deudas, decenas de personas deben los muebles que se les echaron a perder con la inundación, otros perdieron a sus animales, el alimento de su ganado, sus parcelas, sus documentos personales, pero siguen de frente ante la adversidad.

“Esto mismo ya nos había pasado en el 2003, también quedamos sin nada, así como ahora, sin nada y con muchas deudas, pero tenemos vida, estamos juntos, tengo a mis hijos y a mis nietos, a mi esposo. Sí duele ver cómo quedó la casita, los muebles que ya están inservibles, los colchones, la ropa, pero tenemos de dos, o nos lamentamos o nos levantamos”, dijo Elvira Pacheco.

El señor Cruz Martínez dice que apenas va en el segundo abono del refrigerador y las tres camas que acaba de comprar, pero ya no hay otra opción más que voltear hacia adelante.

“Ve esas señoras que andan barriendo la calle, así se vive la vida, te levantas en la mañana y sales a cumplir con lo que sigue, se imagina si en la otra inundación nos hubiéramos quedado sentados, pues no salimos de esa. Sí da tristeza pero qué se hace, nada, hay que hacer lo que ellas, se levantaron temprano a barrer, a limpiar nuestra comunidad y levantarnos entre todos, yo ya me voy a trabajar y al rato sigo limpiando el corral, no hay de otra”, platicó.

Así los habitantes de ambas comunidades están regresando a su vida cotidiana, sus casas están comenzando a recobrar vida, ya las están limpiando y además están recibiendo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social un refrigerador, una estufa con tanque y todo lo necesario para su instalación, la base de una cama y un colchón.

Este sábado fue común ver varias camionetas de Gobierno del Estado entregando enseres domésticos en la comunidad de La Luz.

“Pensamos que era broma, la otra inundación nos dieron una cubeta y un trapeador. Ahora nos están dando un refrigerador, una estufa y uno o dos colchones por casa o por familia. Lo que cada uno de nosotros perdió obviamente fue mucho más, perdimos miles de pesos, pero estos apoyos nos van a servir para empezar de nuevo”, platicó Ana Laura Juárez.

Lo que siguen solicitando es que el gobierno municipal los apoye con agua potable para limpiar sus viviendas y que Servicios Municipales los apoye en llevarse los muebles que ya no sirven, pues en todas las calles hay montones de muebles amontonados y que ya son inservibles. También hay bolsas de basura por doquier.

Ahora, lo que piden es que la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario apoye a los campesinos y los ganaderos, porque muchos perdieron sus animales y cosechas.

AL