Regreso total a clases presenciales en Guanajuato arranca con buen ánimo

Regreso total a clases presenciales en Guanajuato se tomó con buen ánimo: los estudiantes dijeron que “era algo que ya hacía falta”

Jazmín Castro

León.- Con buen ánimo, los estudiantes tomaron el regreso al 100% a clases presenciales. “Era algo que ya hacía falta”, dijo uno de los adolescentes mientras ingresaba a la escuela.

Desde la zona sur de la ciudad, en la escuela Secundaria 30, los alumnos llegaron puntuales con el ánimo de ver a sus amigos de nuevo. En tanto, otros reconocieron sentirse extraños porque no conocen bien a sus compañeros y les provocó una sensación de llegar a un lugar nuevo.

“La escuela tiene poquito tiempo y no me tocó convivir mucho con mis compañeros. Ahorita me siento como si fuera nuevo, es como empezar otra vez. Bueno, así lo veo yo”, explicó Karina, alumna de secundaria.

Foto: Jazmín Castro

Al ingreso de docentes y personal administrativo se tomó la tarea de hacer más expedito el ingreso. De inmediato, tomaban la temperatura y aplicaban alcohol en gel. Además, revisaban que todos los estudiantes portaran bien el cubrebocas.

En el caso del nivel superior, sitios como la Universidad de Guanajuato (UG) en San Carlos la Rocha, el regreso total a clases presenciales fue poco fluido. De igual manera, en la Universidad Tecnológica de León (UTL) llegaron los jóvenes a cuenta gotas, tras la notificación de última hora.

Por otro lado, los efectos del regreso total a clases se vieron en la movilidad del sector educativo. Así, este lunes provocó lo que hace tiempo no se observaba en la ciudad: un tráfico pesado desde temprana hora.

Y es que en algunos puntos de la ciudad se sintió el congestionamiento vial, donde los conductores iban apresuradamente para llegar a tiempo a las escuelas.

