El regreso de los Bravos de León, que debutan en una semana ante los Leones de Yucatán, promete para emocionar a los fanáticos beisboleros

León.- Luego de que en 2021 la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tuviera una temporada irregular y más corta debido a la pandemia del coronavirus, la competencia vuelve este 2021 recargada y con calendario completo, con cerca de 900 enfrentamientos que deleitarán a todos los fanáticos de la pelota caliente.

Y para los Bravos de León no será diferente, pues a pesar de que la escuadra del Bajío tendrá algunos cambios importantes para la próxima temporada tanto en su roster como en sus propietarios, la novena leonesa espera dar un salto de calidad que los lleve de regreso a los playoffs.

Exactamente dentro de una semana, el próximo viernes 22 de abril, los Bravos debutarán en Yucatán ante los Leones, para después tener su primera serie en el estadio Domingo Santana el martes 26 de abril ante los Tigres de Quintana Roo, pero a una semana de su debut, las incógnitas siguen sobre el rendimiento que darán en la nueva campaña, sobre todo luego de su irregular paso en la temporada 2021, en la que no se pudieron clasificar a la postemporada.

“Fue una temporada caracterizada por la irregularidad”, recuerda Gabriel Preciado, periodista del proyecto Bravomanía y experto en el equipo leonés, quién recuerda que la novena tuvo que sobreponerse a cuestiones externas como bajas y brotes de covid-19, pero sobre todo, debían enfrentarse a la paradoja de que sus mejores jugadores podían irse en cualquier momento a su equipo hermano, los Sultanes de Monterrey, con quienes compartían dueño en la figura de Grupo Multimedios.

“Un punto que caracterizó mucho el torneo pasado con los Bravos fue la salida del tercera base, ‘Guty’ Murillo, que a media temporada, cuando más estaba brillando, tiene que presentarse a los Sultanes, que eran los propietarios de su pase. Para esta temporada está dicho que Multimedios, que era dueño de Sultanes y de los Bravos, ya no es poseedor de las dos franquicias. Ahora Bravos ya tiene otros dueños, empresarios leoneses que no han querido revelar su identidad, y esa sería una novedad para este torneo, que ya no tendríamos ese dilema que un jugador que pueda estar destacando tenga que reportarse con el equipo hermano”, precisa el especialista.

Tras la separación de Grupo Multimedios, ahora los Bravos conformaron por su cuenta un plantel competitivo, lleno de nombres interesantes que ilusionan a la afición beisbolera de León y de Guanajuato, aunque con el asterisco de que aún no se ha definido el roster final y todavía podría haber cambios.

“El que más llama la atención es el regreso de Mitch Lively, un pitcher estadounidense que ya jugó con Bravos en 2017, en el año de regreso de los Bravos a la LMB y que tuvo un excelente papel, se ganó el cariño de la gente y yo creo que hay expectativas muy altas respecto a él”.

“También un pelotero de nombre TJ White, exjugador de Acereros, es otro de los que levantan expectativa, junto con un pitcher, Justin Kelly, que también estuvo en Acereros. Y también un chavo mexicano, Keven Lamas, que estuvo en selección sub-23 y se hablan buenas cosas de este chavo que juega la tercera base, que fue precisamente una posición donde se sufrió mucho el año pasado una vez que se va el ‘Guty’ Murillo”.

Pero al contrario, la novena leonesa presentó un par de bajas sensibles que podrían afectar, principalmente, en su producción de carreras.

“Hubo bajas muy sensibles que pueden llegar a pesar. El jonronero estrella, Xavier Batista, que ya había sido confirmado para continuar, pero de última le salió una oferta interesante en Asia y tuvo que partir (firmó con los Fubon Guardians de Taiwan). También se resiente la baja de Matt Clark, que es otro bateador de poder que tiene el plus de tener nacionalidad mexicana y no ocupa plaza (cada equipo tiene derecho a siete plazas de extranjeros). Otro que recuerdo con tristeza es el ‘Chapo’ Hurtado, cácher que era un chavo propiedad de Sultanes que ya tenía buen historial en Liga del Pacífico pero termina por consolidarse aquí en Bravos, entonces también es amargo para la afición que se le tomó cariño y ahora tienes que prescindir de él. Otro es un pitcher, Cristian Castillo, también de Sultanes, otro chavo que mandaron para foguearse y resultó ser un jugadorazo. Son cuatro bajas muy significativas”, resume Gabriel.

Y además de estas bajas importantes, los Bravos están a la expectativa de si funcionará su nuevo manager, Eduardo ‘Mosco’ Arredondo, que es un ídolo de la escuadra leonesa, pero que tendrá su primera experiencia como manejador de un equipo profesional.

“Habrá que ver el debut del ‘Mosco’ Arredondo como manager, a ver que tanto le puede llegar a pesar la falta de experiencia, porque es su primera oportunidad como manager. El torneo pasado estuvo como parte del cuerpo técnico de El Águila de Veracruz, pero ya ser el responsable de un equipo profesional, pues sí será su primera vez y la inexperiencia puede llegar a pesar”.

Por lo pronto, el ‘Mosco’ ya filtró la que sería su novena inicial para el debut de la próxima semana frente a los Leones de Yucatán, misma que estaría conformada por Brandon Villarreal en el jardín central, Chris Roberson en el jardín derecho, Juremi Profar en el jardín izquierdo, Joey Terdoslavich como bateador designado, Carlos Rivero en la tercera base, Andrew Bynum en la primera base, Keven Lamas en la segunda base, Daniel Sánchez en receptoría y Luis Medina en paradas cortas, con Guillermo Moscoso como abridor en la lomita.

Hasta ahora, estos peloteros han tenido un destacado paso en los duelos de pretemporada, donde al menos en sus primeros nueve juegos, solo perdieron dos, pero el experto señala que hay algo que todavía causa dudas en el roster: la falta de poderío al bat.

“Siento que en el aspecto del poder que te daban Batista y Clark, los Bravos sí salen perdiendo, y basándonos en la novena que filtró el manager, pues varios peloteros son una incógnita porque se van a presentar por primera vez en la liga mexicana, cuando los que se fueron sí te ofrecían ya garantías; estamos hablando de quien estuvo a nada de ser el máximo jonronero de la temporada pasada en el caso de Batista, y Clark también era otra carta fuerte. Dándole una repasada a la novena, yo no veo a alguien tan fuerte y poderoso como lo eran Batista y Clark”, asegura Preciado.

Sin embargo, esto podría ser un indicio de que la directiva apuesta por darle seguridad defensiva al equipo, y ya no ser una novena que permita tantas carreras en contra.

“Se volvió en una característica de Bravos el sufrir con el pitcheo, entonces sí noto que está haciendo un esfuerzo la directiva por fortalecer esa área con nombres como el de Jhan Mariñez, que fue medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos con República Dominicana; Justin Kelly, que viene de Acereros; el regreso de Mitch Lively; Leroy Cruz, que lo hizo muy bien la temporada pasada y se mantiene; Matt Pobereyko, un estadounidense que es su primera vez en la liga mexicana y se habla de que tiene muy buenos números. Entonces sí se ve que la directiva hizo un esfuerzo para fortalecer el pitcheo, pero ahora donde me genera dudas es a la ofensiva”.

“Puede ser que ahora resulten ser unos Bravos más equilibrados, que no sean esos Bravos espectaculares a la ofensiva, que te regalaban juegos con muchas carreras, pero que también recibían muchísimas”.

Gabriel apuesta que esta nueva estrategia de los Bravos les permitirá destacar en la LMB y meterse a los playoffs, pero pase lo que pase, recuerda que si hay una cosa que esté garantizada para la próxima temporada de los Bravos, eso es el espectáculo y la fiesta en las gradas de ‘La Fortaleza’.

“Se están haciendo mejoras al estadio, se prometió un show de luces, y eso habla bien de la directiva, que están haciendo un esfuerzo año con año de crear una experiencia gratificante en el Domingo Santana. Y darle también su reconocimiento a la afición, que desde el principio han mostrado una fidelidad y una pasión por el equipo que hay que resaltar y ponerla como un argumento muy válido a la hora de pensar en algún inversionista fuerte que pudiera apoyar al equipo y fortalecerlo. La afición beisbolera de León se lleva su diez”, concluyó.

