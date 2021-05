REGRESO A CLASES PRESENCIALES: EL MAGISTERIO CONDICIONA

LA IMAGEN DEL DÍA

El pasado sábado, dirigentes del magisterio en el estado insistieron ante el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el acto oficial de celebración del Día del Maestro en las acciones complementarias para que se pueda materializar a partir de agosto un regreso al menos híbrido a clases de miles de alumnos en el estado.

Bertha Solórzano, líder de la sección 45 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación habló de la necesidad de garantizar que las instalaciones educativas estén en condiciones óptimas. En el mismo tenor se expresó Adriana Sánchez Lira de la sección XIII.

Valoraron la cobertura que se alcanzó en la estrategia de vacunación para todos los maestros como un gran paso para generar ese entorno favorable pero hablaron de la indispensable necesidad de garantizar el buen funcionamiento de los planteles.

Ya lo había planteado hace algunos días el diputado de Nueva Alianza Juan Elías Chávez quien empujó una propuesta de punto de acuerdo en el Congreso local para que los 3 niveles de gobierno ajustaran de ser necesario sus respectivos presupuestos para que se hicieran las obras necesarias para el retorno a clases presenciales

Las líderes magisteriales se dieron por bien servidos con el incremento alcanzado para este sector, de 3.4% al salario base y 1.8% a las prestaciones. Los maestros cobrarán un protagonismo importante en las semanas por venir en la evaluación de la implementación de los planes pilotos para ese regreso presencial.

Será un asunto complejo porque hay aristas que surgirán sobre la marcha. El estado en que se encuentren los planteles no es tema menor y hay que esperar todavía para saber el monto de la inversión que se requerirá y la disponibilidad de recursos que haya.

Otro tema es el de los maestros que ejercieron su derecho de no vacunarse. ¿Qué pasará con ellos? ¿Serán tomados en cuenta para que den clases presenciales?

¿Cuántas escuelas públicas y particulares estarán listas para recibir el próximo ciclo escolar a alumnos en sus aulas? ¿Y qué ocurrirá con los planteles que no estén en condiciones de hacerlo?

Es evidente que ello tendrá un impacto en la calidad de la educación que se imparta en ese ciclo y por consiguiente mantendrá en niveles irregulares el avance de los alumnos.

En otras palabras, la pandemia nos mostrará que, sin duda, el confinamiento ha acentuado las graves desigualdades en el acceso a un derecho tan importante como el educativo.

RECORDAR ES VOLVER A GRILLAR

ALBERTO PADILLA, EL CONTRALOR MALQUERIDO

Si hace unas semanas, el síndico panista Christian Cruz puso contra las cuerdas al contralor municipal Leopoldo Jiménez porque, según dijo, no estaba haciendo su trabajo, antes era más fácil poner contra las cuerdas a un fiscalizador que era militante de otro partido o propuesto por la primera minoría.

Hace 6 años el entonces contralor panista de la administración municipal que encabezó Bárbara Botello Alberto Padilla Camacho pudo lograr lo que no muchos pueden aspirar. Quedar mal con tirios y con troyanos.

La entonces regidora priista, Sandra Sandoval quien tomó el lugar de Verónica García Barrios que andaba en campaña para diputada federal perdía en la comisión de Contraloría la votación para sentar en el banquillo de los acusados al hoy secretario particular de Luis Ernesto Ayala Torres.

Su acusación: filtrar a los medios, información de auditorías aun no concluidas. Por esas fechas, se había publicado en medios locales procesos de sanción por presuntas irregularidades de funcionarios barbaristas.

Eran tiempos muy bravos en Palacio Municipal porque el entonces alcalde interino Octavio Villasana comenzaba a tomar distancia de Bárbara Botello aunque nunca la suficiente como para que sus malquerientes olvidaran su pacto con la ahora expriista.

Y es que, si en ese momento Padilla era como el demonio para los barbaristas; en otros momentos de la administración para un sector del panismo en donde se incluyó en algunos lapsos, el dirigente azul Alfredo Ling representó la imagen condescendiente con el gobierno barbarista.

Padilla Camacho fue el último contralor panista designado bajo el viejo esquema de cederle la propuesta de nombramiento a la primera minoría del Ayuntamiento.

Por ahí pasaron los priistas Alejandro Kornhauser, Alejandro Gómez Tamez y José Cruz Hernández Moreno quienes tuvieron sus altas y sus bajas pero siempre en una línea que les daba más credibilidad como contrapeso y fiscalizador de gobiernos panistas.

Esa imagen lamentablemente ha quedado en el pasado y hay que decirlo una vez más: los contralores municipales han terminado debilitados, debiéndole el cargo la mayoría de los casos al alcalde en turno y en ciertos casos, hasta regañados y exhibidos como ocurrió recientemente con Leopoldo Jiménez Soto en León.

Regañados y de origen, debilitados. Mal negocio.

SILAO: EL OTRO FOCO AMARILLO PARA EL PAN

INESPERADO. Apunte usted que Silao es otro foco amarillo no esperado en el origen de estas elecciones para el PAN. No está en los niveles de plazas como Salamanca hoy en manos de Morena pero los azules no pueden confiarse.

DETALLES. El problema es que Silao sí lo gobierna Acción Nacional pero este último trienio ha sido particularmente complicado por la inseguridad. Demasiados cambios en la dirección de Policía, experimentos fallidos y hechos de violencia inéditos. Agregue usted que Morena postula a un expanista que ya fue alcalde como Carlos García Villaseñor.

OJO. Según los panistas, las intenciones de voto aún los ponen arriba aunque en el cuartel morenista en donde tiene una influencia determinante el amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo García Oseguera, creen que pueden dar el campanazo.

EL RESTO. La contienda electoral se aproxima a su recta final. Los protagonistas echan la carne al asador y hacen gala de sus mejores o más atrevidas estrategias para ganar simpatías.

AL ABORDAJE. Veamos León donde el morenista Ricardo Sheffield Padilla batalla contra sus negativos, fue el pasado sábado a la ciudad de México para presentar directamente en la sede de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en la ciudad de México, la denuncia en contra del gobierno de Guanajuato y de su contrincante, Alejandra Gutiérrez Campos por los Vales Grandeza.

PADRINAZGO. Después del empujón que le diera el presidente López Obrador en la mañanera del viernes, el morenista ya fue hasta cocina para mantener vivo el tema mientras en León las encuestas lo siguen poniendo en segundo lugar.

NOQUEADO. El expanista sabe que frente a una eventual derrota sus posibilidades de regresar en 2024 por la gubernatura, se van a maltratar seriamente.

FACTOR. Pero hoy lo que preocupa a Morena es que el efecto favorable que tenía la imagen presidencial, hace 3 años, se vuelve en contra de la causa de sus candidatos locales al punto de que la coyuntura y problemática local puede ser desplazada por ese sentimiento.

LO MACRO. Esa es la apuesta panista. Por encima de los problemas de inseguridad que puedan tener varias plazas en la entidad (León, Irapuato, Celaya) ellos pondrán sobre la mesa que de lo que se trata el 6 de junio es del proyecto federal de quitar la mayoría a Morena en San Lázaro.

LO IMPORTANTE. Es un tema interesante porque el PAN sabe que sus debilidades principales están en la flaqueza de algunos de sus gobiernos, el no resuelto problema del crimen organizado y la violencia cotidiana.

A VER. León e Irapuato son los 2 municipios más poblados del estado que han tenido por primera vez alcaldes de un sexenio (que se reeligieron pues) y que pese al desgaste de ambos, las candidatas de su partido tienen números favorables e incluso con candidatos de la chiquillada que centran más sus críticas en los candidatos de Morena que en el gobernante. El PAN aprovecha el entorno para esconder sus errores y debilidades.

LA DEL ESTRIBO…

No podemos dejar de registrar en un estado en el que las autoridades estatales se precian de que aquí el que la hace la paga y que se pone todo el empeño para abatir el flagelo de la impunidad que agobia a nuestro país, un juez haya determinado que Juan Omar Ramírez Villegas quien hace 3 años mató a un guardia en un antro de León, reciba como condena 3 años de trabajo a favor de la comunidad y no purgar una condena en prisión.

Diversas publicaciones periodísticas han dado cuenta de los detalles del proceso que llevó a esa sentencia tan peculiar y a destacar que el señalado sea pariente de Elías Villegas Torres, un personaje que históricamente ha tenido un gran peso político en el PAN y en sus gobiernos.

En esa rendición de cuentas y transparencia que hoy presumen nuestras autoridades tendría que explicarse cómo es que se llegó a tal conclusión que levanta naturales suspicacias y revive una de las máximas en la real politik en nuestro país. En este país hay unos más iguales que otros. ¿Hay excepciones para combatir la impunidad?