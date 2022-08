El regreso a clases 2022 es el primero que se da en tiempo y de manera presencial tras la pandemia de Covid-19

Estado.- Este lunes regresaron a las aulas poco más de 1.6 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en la entidad, en lo que será el primer ciclo escolar que inicia con clases presenciales desde que inició la pandemia de covid-19.

En el acto protocolario de arranque llevado a cabo en León, el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, destacó que para este año se contrataron 3 mil 400 maestros adicionales. Con esto ya son alrededor de 91 mil docentes quienes atienden a los alumnos, en aproximadamente 12 mil planteles.

Resaltó que este año otro reto que se suma a la pandemia es la implementación de la fase piloto del nuevo plan de estudios en educación básica. Subrayó que Guanajuato pidió al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) ampliar la cobertura de dicha fase de prueba a más escuelas.

“Guanajuato hizo algo, que después fue secundado por algunos estados, que es pedir que no solamente se haga un pilotaje en 30 escuelas. Creemos que Guanajuato es tan diverso que con 30 escuelas no vamos a poder tener de verdad sensibilidad de cómo implementar este modelo educativo”, dijo.

Gobernador asegura apoyos

En tanto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo resaltó que entregaron paquetes de útiles escolares en 3 mil 657 escuelas. Con ello beneficiaron a más de 620 mil estudiantes de primaria.

Además, anunció que se entregarán 103 mil conjuntos deportivos y 290 mil shorts para alumnos de secundaria pública.

“En Guanajuato los papás hacen un gran sacrificio para que sus hijos estudien, y uno diría cuánto puede costar un pants. El asunto es que son varios hijos y no nada más el pants. Hay que darles para el refrigerio, para el camión, hay que comprarles la mochila, entonces si el gobierno no tiene esa sensibilidad de entender que lo más importante que un padre de familia puede hacer por sus hijos es darle educación, tenemos un gobierno que no entiende entonces”, dijo.

Caminito de la escuela en Irapuato

Niños de la mano de sus padres y un tráfico pesado por las calles anuncia el regreso a clases de cientos Miles de estudiantes que hoy iniciaron un nuevo ciclo escolar.

La actividad inicio desde muy temprano con estudiantes en las paradas de los camiones esperando el transporte para ir a sus clases con mochila al hombro, esquivando en algunos casos los charcos de agua que dejaron las lluvias.

Otros más de observan de la mano de sus padres, los pequeños bien arreglados con mochila nueva y con la ilusión de conocer a nuevos amigos, mientras que los padres con el paso apresurado para llegar a tiempo y sin retardo.

Afuera de las escuelas los comerciantes listos para vender los lápices y sacapuntas de último momento y el jugo de naranja para que el niño no llegue sin desayunar y es que en este regreso a clases algunos si se prepararon y a otros más les agarraron las prisas.

