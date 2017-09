“Regrésenme a mi hijo, díganme donde está (…). Ellos saben dónde está, quiero que nos den la cara”, señaló la señora Cecilia visiblemente alterada.

Celaya.– La señora Cecilia Rodríguez García, madre del policía municipal de Celaya Diego Armando Ramírez Rodríguez ‘levantado’ por desconocidos en la colonia Villas del Bajío se manifestó en la presidencia municipal exigiendo a las autoridades que esclarezcan el caso y que le entreguen a su hijo.

La madre, además de la hermana y pareja del elemento se inconformaron porque la Oficialía Mayor pretende darlo de baja de la corporación si no se presenta a laborar cuando termine su periodo vacacional, que se vence el próximo 2 de octubre.

Cabe recordar que Diego fue secuestrado el 18 de septiembre, en ese momento estaba de vacaciones, y al momento de que lo secuestraron estaba vendiendo tamales.

” Ahora la corporación se hace a un lado. Siempre que cae un policía dicen lo mismo, quiero saber de mi hijo, quien lo tiene. Toda la maldita policía y los altos mandos saben quién lo tiene. Dónde está mi hijo quiero que me lo entreguen, él no es un policía corrupto!. Si fuera un policía corrupto no andaría vendiendo tamales para poder salir adelante, porque el maldito sueldo que les da el presidente no les alcanza”.

Después de la manifestación, los familiares fueron atendidos por el director de Policía, Jaime Rosales y el secretario de Seguridad, Juan José González