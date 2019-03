Regresan más migrantes de los que se van: Juan Hernández

El secretario estatal pidió a familiares de los paisanos que les digan que se queden y abran un pequeño negocio con apoyo de la secretaría, de hasta un 80%

Luis Telles

Uriangato.- Al inaugurar la primer Feria de Servicios para Migrantes y sus Familias, el secretario del Migrante y Enlace Internacional, Juan Hernández, informó que están regresando más migrantes de los que se van, y pidió a sus familiares que les digan que se queden y abran un pequeño negocio con apoyo de la secretaría, de hasta un 80%.

Dio a conocer que el gobierno del estado trabaja en “hacer un efecto multiplicador de las remesas y muy pronto se darán a conocer programas impactantes, así como en la atracción de inversiones para lugares donde hay alta migración y pobreza”.

En compañía de autoridades de los nueve municipios pertenecientes a la Región V, el funcionario estatal dijo a los presentes: “recomiéndenles (a sus familiares) que lo piensen bien, que no se arriesguen, que no se vayan, ya inicia el calor en los desiertos, sí mueren; yo he estado recogiéndolos, gente herida y muerta, es terrible”.

Abundó que los números de deportados están creciendo y cuentan con un programa “maravilloso” en el que la Secretaría del Migrante y otras secretarías del estado pueden ayudar al migrante a regresar “a ese guanajuatense para que pueda abrir un negocio, y ya no vaya a buscar otra vez al ‘pollero’”.

Destacó que la Secretaría del Migrante continúa luchando por los migrantes en Estados Unidos con servicios legales, entre otros apoyos, además de que sirven a sus familiares en Guanajuato.

En cuanto a la Feria de Servicios para Migrantes y sus Familias, destacó que cuentan con asesoría jurídica, servicios de atención ciudadana, apostillas, correcciones, apoyo para repatriaciones, informes de programas de inversión, entre otros, con el propósito de facilitar el acceso a trámites, servicios, información que la gente ha pedido.

“Diego cuenta con el apoyo de los migrantes”

María Guadalupe Martínez, secretaria de la Confederación de Migrantes en Estados Unidos, señaló que para que toda persona una de sus prioridades es mejorar las condiciones de vida de sus familias y favorecer las condiciones sociales hacia un desarrollo próspero.

“Estas son las razones que inspiran la lucha diaria y cuando no encontramos al alcance lo que buscamos para satisfacer las necesidades primarias de vida, es cuando se da el fenómeno de migración, distanciamos de nuestras raíces y familias”.

Finalmente dijo que Guanajuato requiere de grandes proyectos para impulsar acciones que consoliden el programa de gobierno del estado, por ello manifestó que el gobernador del estado cuenta con los migrantes.

En el evento estuvieron los alcaldes Anastacio Rosiles Pérez de Uriangato; Jorge Ortiz Ortega de Moroleón y José Alberto Vargas Franco de Jaral del Progreso, así como representantes de seis municipios más.

MEJZ*