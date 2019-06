Regresan los Rostros de Nuestra Cultura a las calles

La exposición reúne a personajes sanmiguelenses que han destacado en cultura, deporte o arte; el gobierno municipal invita a la ciudadanía para nominar a nuevos ciudadanos

Roberto López

San Miguel de Allende.- La 4ª Edición de la exposición Rostros de Nuestra Cultura, que reúne a personajes sanmiguelenses, vivos y muertos que han aportado su esfuerzo en áreas culturales, deportivas, artesanales o altruistas, regresó a las principales calles de la ciudad.

Ya suman 89 sanmiguelenses los reconocidos en las tres ediciones anteriores, entre deportistas, políticos, artistas, tradicionalistas y, en general, personas que crearon un acervo cultural para la ciudad en conmemoración de este 2019, año de la Capital Americana de la Cultura.

“San Miguel de Allende es Patrimonio Cultural de la Humanidad precisamente por su gente; somos Capital Americana de la Cultura gracias a la aportación de cada uno de los sanmiguelenses (…) porque en cada rostro hay una historia inspiradora y un ejemplo que seguir”, expresó el alcalde Luis Alberto Villarreal

La exposición está sobre la calle San Francisco, entre Corregidora y Relox, y estará hasta el 14 de julio. Se compone de 31 fotografías a gran escala, con los rostros de gente que dedicó y dedica su vida a mantener vivas las tradiciones. El autor de esta obra es el fotógrafo Carlos Mora en un trabajo colectivo.

“Es un gran honor y un gran orgullo, en lo particular, que se haga este tipo de reconocimientos (…) me siento muy alagado, muy apapachado por la ciudadanía y no hay más palabras, gracias al pueblo de San Miguel, gracias a su gente y siempre contarán conmigo” así lo comento José Cruz González ‘El Cuca’, reconocido deportista que ha representado a San Miguel de Allende en maratones de diversas partes del mundo.

Ahora, el gobierno municipal invita a la ciudadanía para nominar a sanmiguelenses que sean clave en la cultura del municipio, para integrar la quinta edición, según reveló la directora de Cultura y Tradiciones, Paulina Cadena.