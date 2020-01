Regresan las Fiestas de Primavera al centro

Don Jacinto Estrada Aguilar y Doña Angelina Bernabé son un claro ejemplo de que el amor verdadero sí existe, pues aunque ha pasado ya tanto tiempo, siguen haciendo de todo juntos

Cuca Domínguez

Jaral del Progreso.- El amor verdadero sí existe y así lo demuestran Don Jacinto Estrada Aguilar de 87 años y Doña Angelina Bernabé de 86, que desde hace casi 70 años están casados y hoy recorren las calles de este municipio agarrados de la mano y a paso lento.

Con voz clara y sin soltar de la mano a su esposo, doña Angelina recuerda con cariño cuando se casó, “casi a los 17 me casé, él tenía 19. Nada más tuvimos 9 hijos, uno ya falleció y de los nietos y biznietos, ya he perdido la cuenta, son muchos, algunos ya ni los conozco”, dijo.

De cuál es la fórmula para mantener su matrimonio, respondió, “Iniciamos con 3 días juntos y tres días aparte, así vivimos nuestra vida por un tiempo; luego empezamos a estudiar la biblia y nuestra vida cambió. Ya nunca nos hemos separado, ahora a nuestra edad, él no puede andar solo y yo tampoco y ya no pudimos trabajar.

Ahora todo lo hacemos juntos, recorremos las calles buscando plástico y cartón para poder tener un peso y ayudarnos en nuestro gastos, buscamos en la basura, hoy que todo se vende, que todo se puede aprovechar”.

Esta pareja dijo que no hay más consejo para mantenerse unidos que leer la biblia, porque es la que da los consejos; “acérquense a la biblia, ahí encontraran la respuesta a todo”.

Doña Angelina dice que sus hijos aseguran “que no van a llegar a nuestra edad y nosotros les decimos que para qué quieren llegar, a esta edad ya casi no podemos hacer nada; hace poco me caí y ando que no puedo caminar, por eso les digo que para qué quieren llegar a esta edad”, dice risueña la señora.

Luego de la breve charla, la hermosa pareja avanzó en su lento, pero paso seguro, mientras observaban alguna que otra bolsa de basura para buscar algo que se pueda reciclar.

