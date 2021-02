Yadira Cárdenas

Salamanca.- Comenzó el regreso de los más de 40 comercios que fueron reubicados de la Calle 5 de Mayo por obras y el reencarpetamiento de la vialidad, los comerciantes en especial los floristas, esperan recuperar ventas con los días previos al “Día de San Valentín”.

A partir de este viernes inició el regreso de algunos comerciantes a la calle aledaña al mercado “Tomasa Esteves”, luego de haber sido reubicados durante más de tres semanas debido a obras de rehabilitación de drenaje en la zona por parte del organismo operador de agua, lo que también fue aprovechado por la administración municipal para reencarpetar la vialidad, como parte del programa de mejora de vialidades.

Mientras estuvieron en la Avenida del Trabajo y Abasolo, las ventas estuvieron bajas e incluso hubo quienes prefirieron no abrir hasta regresar a su lugar, por lo que ahora esperan recuperar la venta perdida durante estos días, “ya que nos dieron autorización regresar poco a poco no lo pensamos dos veces, porque aunque es de beneficio que arreglen la calle también nosotros no la hemos pasado nada bien las ventas nomás no levantan desde el año pasado”, señaló Luis Héctor Ramírez.

Los comercios dedicados a la venta de flores fueron los más afectados y son los primeros en retornar, al estar en una de las temporadas de mayor venta para ellos, previo al “Día del Amor y la Amistad”, “aparte del 10 de mayo y del 12 de diciembre esta fecha es donde tenemos más venta, aunque también vamos a ver como se mueve la venta ahora con la pandemia, pero esperamos que nos vaya bien”.

