“Regresamos porque amamos nuestro pueblo, no por el gobierno”: trabajadores de Limpia

San José Iturbide.- “Regresamos porque amamos nuestro pueblo, no por el gobierno”, es el mensaje que se puede apreciar en los camiones recolectores de basura, esto al reanudarse las actividades de recolección de residuos por parte de los trabajadores de Servicios Municipales que se encontraban en manifestación desde hace dos días, ante la carencia de herramientas, equipo de trabajo y el poco apoyo por parte de las autoridades municipales.

Por lo cual, Jaime Bárcenas trabajador de Servicios Municipales informó que desde ayer, habrían acordado (Trabajadores de limpia) laborar nuevamente, puesto que el día jueves serán recibidos, por lo que estas actividades dependerán de la respuesta por parte de las autoridades municipales.

Mencionó: “…Si la respuesta es favorable, determinaríamos seguir trabajando, pero en caso contrario, volveríamos a manifestarnos para insistir”.

Resaltó, que por ende desde las 5 de mañana se re inicio con el servicio de recolección de basura, no encontrando grandes cantidades de basura al parecer porque la ciudadanía hizo conciencia en no sacar la basura; “Si hay basura pero no mucha, a pesar de que fueron dos días sin recogerla, y creo que la ciudadanía apenas la van empezar a sacar cuando nos vean trabajando”.

Por lo cual, -acrecentó- que se efectuará la ruta hasta donde el tiempo les alcance, por lo que terminando el turno se tendrán que retirar, estando en la misma sintonía todos los trabajadores de limpia.

En cuanto a la junta que se sostendrá, refirió que estarán presentes la Comisión de Servicios Municipales, y tres representantes de servicios de limpia, desconociendo sí podrían estar presentes representantes del sindicato.

Para finalizar exteriorizó, que como trabajadores están ‘puestos’ para efectuar el trabajo, por lo que la ciudadanía debe esperar a que pase a ruta para sacar la basura, por lo que solo efectuarán lo que les corresponde diariamente.

