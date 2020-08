Regresa el IEEG a sus actividades presenciales

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras la activación del semáforo de riesgo naranja, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) regresará a sus actividades de forma presencial, informó su presidente Mauricio Guzmán Yáñez quien dio a conocer que durante la contingencia sanitaria cinco trabajadores del instituto dieron positivo al Covid-19.

Mencionó que las personas que dieron positivo a la enfermedad no han acudido al IEEG y manifestaron haber adquirido el virus en otro lado; no obstante, se verificaron los trabajadores con los que llegaron a tener contacto cuando acudieron al instituto y éstos se enviaron a cuarentena “y no hemos tenido ningún otro caso”.

Por otra parte, en sesión del consejo general se aprobó la estrategia para la reincorporación de los trabajadores del IEEG a sus actividades y en este se contempla el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos de todo tipo de procedimientos que se encuentren en trámite, “se reactivan los plazos de los procedimientos especiales sancionadores, se reactivan los plazos de los procedimientos laborales disciplinarios y se han reactivado los distintos plazos que tiene el Órgano Interno de Control”. Esto se hará de manera escalonada y bajo la implementación de horarios de trabajo tanto de entrada como de salida para evitar aglomeraciones.

Cuidarán de los mayores

Mauricio Guzmán aclaró qué pese a la reactivación de las actividades de manera presencial, el personal que tenga más de 60 años y con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes u alguna otra enfermedad crónica, y mujeres embarazadas y personal que acredite tener hijos menores de 12 años bajo su cuidado y no tenga apoyo de personas a quien pueda encomendar su cuidado, deberán permanecer realizado sus labores en resguardo domiciliario. También se limitará el acceso de personas ajenas al IEEG.