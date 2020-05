Regresa el fútbol sin fotógrafos

Agencias

Ciudad de México.- Ricardo La Volpe ya se retiró como director técnico pero sigue abriendo frente de batalla… En una entrevista a Fox Sports Argentina, el exentrenador de la Selección Mexicana acusó a Bruno Marioni de llegar a Pumas por medio de influencias, además de que lo calificó de “jugador mediocre”.

“Dirigió a Pumas porque tenía conocidos ahí… Lo tuve como jugador y a veces los que hablan son los mediocres, los que piensan que sólo vale lo que él hizo, que el futbol se basa en individualidades y me fastidia. Si hablara alguien como Rafael Márquez al que después de haberlo formado se fue a Europa, al Mónaco y luego al Barcelona, diría, algo malo debo de tener, pero con los mediocres…”.

Todo esto a raíz que Marioni dijo en alguna ocasión que de La Volpe aprendió todo lo que no debe de hacerse como técnico en el lado afectivo con el jugador.

“Lo que quiere es publicidad, nadie los conoce y nombrar a La Volpe les ayuda”.

El argentino dijo que si se va de la carrera de técnico, también es porque ya no quiere tratar con promotores “que son unos mercenarios”.

“Te cansas de los representantes, son unos mercenarios que funden a los equipos. Y a veces esos jugadores que te meten, con un suelo millonario, te piden que metas a otros a jugar en su lugar… No lo entiendo”.

Se quejó, eso sí, que en sus dos últimos equipos: América y Toluca, falló por falta de materia prima: “En el América perdí los juegos importantes en penaltis, con Real Madrid en el Mundial de Clubes, con los Tigres en la final… Y cuando pedí al gerente deportivo [Ricardo Peláez] que me trajeran un ocho y un diez, no me traen a nadie. Eso sí, cuando me voy a quien llega [Miguel Herrera] le traen a diez, y claro, me doy cuenta que eso lo manejan los representantes”.

Para acabarla, Ricardo La Volpe entró en dimes y diretes con Oscar Ruggeri, al comparar a los equipos campeones del mundo argentinos del 78, del que La Volpe fue parte, con el del 86, donde estuvo Ruggeri, asegurando que en el Mundial que se realizó en México, la albiceleste ganó por Maradona.