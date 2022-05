Irapuato analiza el reglamento de derecho a la manifestación mientras las investigaciones contra policías por represión, continúan

*Con información de Nayeli García, Nancy y Luis Telles

Estado.- La Comisión de Equidad de Género busca garantizar que no se repita la represión a manifestantes en Irapuato como sucedió el primero de mayo. Esto por medio del Reglamento para garantizar el derecho a la manifestación.

El caso aún presenta más dudas que respuestas en cuanto a por qué actuó la corporación de Seguridad Ciudadana de esa forma represiva en contra de las jóvenes manifestantes.

La regidora Lourdes Romero consideró que en este asunto no debe de haber impunidad y se deben dar sanciones para los que excedieron sus funciones. Señaló que, aunque ya no se puede cambiar lo que pasó, sí se puede exigir justicia y se puede trabajar para que no se repitan este tipo de actos que solo laceran a las mujeres y a todo Irapuato.

Por ello, la Comisión de Equidad de Género inició las reuniones para analizar la propuesta de Reglamento para garantizar el derecho de manifestarse en Irapuato promovido por Derechos Humanos desde hace casi dos años. Este debe de basarse en leyes y fundamentos nacionales, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, pero sobretodo en el respeto de los derechos de todas las personas.

Aún buscan respuestas

Fotos: Eduardo Ortega

Durante la reunión de trabajo estuvieron presentes el Inmira, el Centro de Atención a Víctimas (CAV), la dirección de Asuntos Internos, la representación de la Policía Municipal y el síndico Alfredo Méndez como parte de la Comisión de Seguridad. Esto pues se pretendía buscar las causas que originaron la reacción de la corporación de esa forma contra las mujeres para proponer soluciones y plasmarlas.

Tras la reunión se inició con el trabajo para la revisión del reglamento y las medidas que ayuden a la no repetición de actos represivos contra la sociedad que busca manifestar sus necesidades.

Los elementos deberán trabajar con respeto a los derechos humanos de los manifestantes; buscar la capacitación de los uniformados de todas las áreas, no solo las integradas al programa ‘Vivo Segura’ para el control de las emociones; y sobretodo que no se dejen llevar por el momento.

Investigan a 141 policías de Irapuato

Además del exdirector de Seguridad Pública Ruber Omar Jaramillo, 141 policías municipales son investigados por su actuación en la manifestación feminista. Siete de ellos fueron separados del área operativa.

Víctor Armas Zagoya, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), exhortó a que desde el congreso federal se actualice el apartado del proceder de los elementos de las corporaciones de seguridad en las manifestaciones dentro de la Ley nacional de la fuerza pública.

Fotos: Eduardo Ortega

La manifestación feminista del pasado primero de mayo terminó con 29 personas detenidas, 5 de ellas menores de edad.

Hasta ayer, la SSC no tenía una denuncia presentada por ninguna de las personas detenidas o manifestantes en contra de los elementos, cuyo proceder se evidenció en videos compartidos en redes sociales. La denuncia que seguía su curso es la que por oficio inició la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Un total de 141 elementos, entre la policía de género y grupo antimotín, además del extitular de Seguridad Pública, Rubén Omar Jaramillo, cesado el 10 de mayo, se encuentra bajo proceso de investigación en la FGE, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) y unidad de asuntos internos del municipio.

Policías denuncian

En contraste, elementos de Irapuato sí han interpuesto denuncias. Cinco de las uniformadas denunciaron lesiones, mientras que tres acusaron se difundieron sus identidades en redes sociales, porque “pone en riesgo no solamente su vida, su integridad y obviamente las de sus familias”, dijo Armas Zagoya.

Al hablar de la revisión que se realizará al interior del municipio sobre la actuación de los elementos de la corporación en las manifestaciones, el funcionario señaló que existe un vacío en los lineamientos no solo a nivel local.

Consideró que este tema se debe revisar y legislar desde el Congreso de la Unión.

“Tenemos que actualizar, hay una ley nacional para el uso de la fuerza pública y en la propia ley nacional no han determinado un protocolo de atención para estas protestas de estos grupos que tienen una manifestación al final del día violenta (…) Entonces me parece que también es un área de oportunidad para los legisladores federales, para que puedan en este caso atender el tema y puede haber un protocolo exclusivo para la atención en este caso de este tipo de manifestaciones porque se presentan en todo el país”.

Ya hay protocolos

Fotos: Eduardo Ortega

Sophia Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, precisó que existen protocolos en materia de seguridad, para la atención de manifestaciones; además estos están incluso de manera pública, para que cualquier persona lo pueda consultar.

Además dijo respetar la decisión que tomó la alcaldesa de Irapuato de destituir al director de Policía, tras la represión en una protesta feminista. “Sus motivos tendrá y desde gobierno del Estado, la respetamos”.

Dijo que en la Secretaría Ejecutiva, dichos protocolos los tienen dentro de los 45 compromisos, “que tiene que ser una política pública en los municipios, entonces es una de las materias que deben de atender, la capacitación y profesionalización permanente”.

Aseguró que no hablan de una o dos personas sino de la corporación completa. “Se requieren en muchos de los casos, transformaciones institucionales que privilegien el respeto a los derechos humanos”.

Pide a municipios desarrollar Policías

La funcionaria precisó que en los 46 municipios del estado debe de darse la profesionalización de los elementos de seguridad. Por ello incluso llamó a aquellos municipios que tienen Mando Único o que tienen algún otro esquema subsidiario a que desarrollen a sus policías.

“En Guanajuato ya tenemos municipios con un solo integrante en su estado de fuerza, entonces primero es fortalecer su estado de fuerza; crear sus policías y de ahí para delante continuar con una profesionalización permanente, después de un adecuado reclutamiento”.

Sophia Huett explicó que la profesionalización es gradual y lo que se busca es que todos los elementos tengan un mínimo básico de profesionalización.

Fotos: Eduardo Ortega

“De hecho, dentro del fondo estatal del Fortalecimiento a la Seguridad Pública, (…) una parte importante va destinada a profesionalización, donde evidentemente la materia de derechos humanos está presente, (así como) el uso de la fuerza”.

Subrayó que ya van tres años del fondo estatal y se podría decir que cada integrante de corporación policial, independientemente de la capacitación de que el propio municipio se la esté dando, porque se la tiene que dar, por parte del gobierno estatal, ya tuvo que haber pasado de manera obligatoria por las aulas de profesionalización e incluso en su cardes de profesionalización, avanzado a materias, digamos, más especializadas”.

Finalmente dijo que existe la certeza y la visión de que si no tienen policías capacitados, los ponen a ellos, con menos herramientas, para atender a la ciudadanía y también se arriesgan a otro tipo de situaciones.

