Con el registro de motocicletas en Dolores Hidalgo buscan bajar la incidencia delictiva realizada por estos vehículos

Roberto López

Dolores Hidalgo.- El gobierno municipal iniciará un registro de motocicletas en Dolores Hidalgo. Así lo anunció el alcalde Adrián Hernández como una estrategia para evitar que se sigan cometiendo delitos en estos vehículos. Además, anunció que seguirán levantando motos que no tengan documentación.

“Estamos recibiendo quejas ciudadanas en lo que se refiere a las motos, en comunidades y colonias, sobre las motos que se están recogiendo. El problema es que el 80% de asaltos y balaceras, estadísticamente a nivel nacional y específicamente en Guanajuato ocurre con éstas motos no plaqueadas que no traen tarjeta de circulación ni registro. No vamos a aflojar en ese tema porque no podemos permitir que esto se incremente en el municipio”, resaltó el alcalde.

Por si no lo viste: ‘Motos’ abundan y no respetan el reglamento en Acámbaro; don José llama al orden

Recordó que lo que le sucedió a un elemento de seguridad fue en un motocicleta sin placas, lo cual no permitió darle seguimiento al caso.

“Los vamos a invitar a que hagan un plaque los que tienen sus motos y que la usan para trabajar o simplemente desplazarse. No es un tema complejo o excesivo en el pago”, señaló.

Foto: Martín Rodríguez

Llega el programa Moto Segura

Dijo que con ésta campaña buscan facilitarle a la gente esos trámites con la llegada del registro de motocicletas en Dolores Hidalgo.

El operativo se llama Moto Segura, que se extiende en todo el municipio con revisiones aleatorias. Las quejas que hay, según dijo el secretario de Seguridad Pública, es que en las comunidades después de las 8:00 de la noche algunos jóvenes las usan para cometer fechorías.

Te puede interesar: Critican exclusión de Santa Catarina como Zona de Atención Prioritaria; aún aparece registrado

El operativo es apoyado por el ejército y la Guardia Nacional. Las motocicletas tienen que traer placa, tarjeta de circulación y el conductor tiene que traer licencia. Si no trae alguno de estos documentos, la motocicleta puede ser detenida y llevada al corralón.