Al impedir que familiares o amigos accedan a la ceremonia de matrimonio, la única opción para capturar el momento es contratar a la fotógrafa

Jazmín Castro

León.- En la oficialía del registro civil numero 8 ubicado la colonia Valle del Sol en León, algunos usuarios se quejaron de que no pueden ingresar a tomar fotos o video para capturar un momento tan importante como lo es una boda.

Y es que empleados del lugar ‘justificaron’ que como medida de prevención contra la COVID-19, no se puede entrar al área donde se firma el acta, se colocan las huellas y finalmente la juez los declara marido y mujer.

Pero en el interior sí hay una fotógrafa de planta, que según lo narrado por los usuarios, sí tiene permitido estar ahí y ofrece sus paquetes hasta en mil 200 pesos.

Pese a que se justifica que el espacio es reducido, puede estar una persona extra y esa es la fotógrafa. Esto en lugar de que entre un familiar que pueda tomar las fotos para evitar el fuerte gasto.

“¿Y quién no va querer tener un momento tan importante en su vida? Si no dejan entrar a nadie más, pues claro que las compras. (…) Porque la oficina de la juez si es pequeña, pero de todos modos no coincide la regla”, explicó Lalo, quien se casó en septiembre pasado.

“Nos vendió el paquete en mil 200 pesos”

La oficialía se ubica en la calle Crepúsculo, justo a un lado del DIF en la colonia Valle del Sol.

Al menos dos usuarios coincidieron y contaron a Periódico Correo que no les permitieron ingresar a tomar fotos. Esto con la justificación de que el espacio es reducido.

“Fui a casarme y me dijeron que no podía ingresar mi acompañante para tomar fotos con el celular porque el espacio era muy cerrado. Sólo fueron los testigos y los papás, pero nada más”, comentó Ricardo. Él dio ese nombre para evitar represalias de cualquier tipo, pues se casó recientemente.

Explicó que la fotógrafa realizó una mini sesión cuando firmaban y colocaban la huella en el acta, “nos pedía que volteáramos”.

Además, dentro de la oficina de la juez, tomó una foto del compromiso y en el exterior, “nos tomó unas fotos cerca de un árbol en el estacionamiento y pues ya hablando con ella, nos vendió el paquete en mil 200 pesos”, explicó.

“Aquí hay fotógrafa”

Periódico Correo acudió para constatar el servicio que se brinda en el registro civil señalado. Se le cuestionó a la recepcionista si se podía llevar a un fotógrafo exterior para una boda, a lo que respondió que se tenía que pedir permiso a la juez para conocer si autoriza o no.

“Pero de todos modos aquí hay fotógrafa”, concluyó.

