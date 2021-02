Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La baja operatividad que se dio en el Registro Civil en meses pasados con motivo de la pandemia retrasó la actualización del padrón electoral en la entidad para dar de baja a las personas que han fallecido, reconocieron autoridades del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato.

De acuerdo con el informe presentado en sesión ordinaria, se dio a conocer que, con la aplicación del procedimiento de defunción, del 1 de septiembre del 2020 al 15 de febrero de este año se han dado de baja del padrón electoral a un total de 30 mil 129 registros de personas.

Verónica González, vocal del Registro Federal de Electorales señaló que esta cifra corresponde a lo que hasta el momento ha sido procesado en captura, ya que aún se tiene un margen de defunciones por procesar.

“Porque si nos afectó considerablemente el tema de la dinámica de trabajo por la contingencia sanitaria, de tal suerte que algunos meses, no tuvimos la carga de trabajo que usualmente solíamos tener”.

Señaló que ya se llegó a un acuerdo con la Dirección General del Registro Civil para que se reanude la entrega física de documentación y poder avanzar en el tema de la exclusión de los registros del padrón electoral, aunado a que se está en pláticas con la instancia para llevar a cabo un procesamiento electrónico de los datos y con ello tener muchas cifras más actualizadas, en virtud de que actualmente el acta de defunción se entrega de manera física.

Por su parte, Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, reiteró que “en estos tiempos de pandemia, las oficinas públicas, la mayoría estuvieron cerradas por un tiempo, hemos estado perfeccionando la recepción de información, estamos transitando hacia información electrónica para continuar con el procesamiento”.

Manifestó que la información con que se cuenta es la que se recibe de las oficinas del Registro Civil, ya que el INE no da de baja del padrón a una persona fallecida de la cual no se tenga su acta de defunción, “es decir, si la gente de una colonia o de una comunidad sabe que ya se murió y no tenemos su acta de defunción, no la podemos dar de baja hasta que no tengamos la documentación”.

Lo anterior se dio a petición de la representación del partido Morena ante el consejo local, con la intensión -se dijo- de contar con un padrón certero debido a la importancia que este tiene.



MD